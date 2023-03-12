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Песня Димаша на казахском языке впервые прозвучала на радио в США

Песня Димаша на казахском языке впервые прозвучала на радио в США Фото: dimashnews.com
Композиция "Zhalyn" впервые прозвучала на популярномв Сиэтле радио Channel R Radio, сообщает Zakon.kz.

Песня Димаша на казахском языке прозвучала впервые, композиции казахстанского исполнителя на английском уже ни раз звучали на волнах американских радио, сообщает официальный сайт Кудайбергена.

"Трансляция песни Димаша на казахском языке на американском радио стала возможной благодаря всем поклонникам его творчества, которые ежедневно запрашивали песню в эфире радиостанции. Ранее на Channel R уже звучали такие песни Димаша, как "Fly Away", "Be with me", "Golden" и "Screaming"", — сказано на сайте.

22 февраля казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал видео, снятое в музыкальной студии. На кадрах исполнитель показал, как познакомил американских коллег с национальными инструментами Казахстана.

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Кудайберген Димаш США
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