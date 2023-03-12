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Мужчина из Техаса подал в суд на трех женщин за помощь с абортом его жене

Мужчина из Техаса подал в суд на трех женщин за помощь с абортом его жене Фото: freepik
Житель Техаса Маркус Сильва воспользовался новым законом об абортах в США, чтобы подать в суд на трех женщин за то, что они помогли его теперь уже бывшей жене прервать беременность, сообщает Zakon.kz.

Женщинам, которые якобы поставляли таблетки, которые, как говорится в иске, "использовались для убийства младенца Сильвы", грозит штраф в размере более 1 миллиона долларов каждой, передает France 24.

Гражданский иск истца Маркуса Сильвы основан на законе 2022 года, который позволяет подавать иски о "неправомерной смерти" против любого, кто помогает кому-то сделать аборт.

Иск, поданный в окружной суд округа Галвестон, является первым иском, поданным в соответствии с законом Техаса с тех пор, как в июне прошлого года Верховный суд США принял закон, запрещающий медикам делать аборты женщинам.

Это связано с тем, что консервативные штаты по всей стране перешли к полному запрету абортов или их резкому сокращению, что побудило активистов по защите прав на аборты активизировать усилия по отправке таблеток для аборта в штаты со строгим запретом.

В иске Сильва утверждает, что, пока они были женаты, его жена забеременела в июле 2022 года, но держала это в секрете. Пара недавно развелась.

В жалобе говорится, что двое обвиняемых использовали текстовые сообщения, чтобы сообщить жене Сильвы, где она может получить таблетки для аборта, а третяя организовала их доставку.

В соответствии с законодательством Техаса и аналогичными законами других штатов женщины, пытающиеся сделать аборт, сами не несут гражданской или уголовной ответственности. Ответственность несут люди, которые помогали делать аборт.

Маркус Сильва планирует подать в суд на производителя таблетки, которая якобы использовалась для прерывания беременности, говорится в жалобе.

24 июня Верховный суд США дал штатам право запрещать прерывание беременности, отменив предыдущее решение 1973 г., гарантировавшее право на аборт на федеральном уровне.

Мухит Турсынали
США
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