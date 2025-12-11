#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
520.02
608.79
6.57
Мир

Мужчина подал в суд на жену за то, что она много ела

Школьная столовая, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 22:18 Фото: Министерство просвещения РК
Житель деревни Вучан близ китайского города Харбин подал в суд на свою жену спустя полгода брака из-за того, что она, по его мнению, "слишком много ела", сообщает Zakon.kz.

По данным издания Sohu, китаец требовал вернуть ему выкуп, который он заплатил родственникам супруги при помолвке, – 20 тыс. юаней (1 млн 473 тыс. 766 тенге). Также он запросил еще 30 тыс. юаней (2 млн 210 тыс. 649 тенге) сверху за расходы на питание жены в браке.

Судья не поддержал мужчину, он заявил, что это расходы на необходимые физические потребности человека. Так что справедливость осталась на стороне женщины, но при этом он постановил вернуть часть выкупа.

Супруги достигли соглашения, семья девушки вернула мужчине только половину выкупа (10 тыс. юаней). Пара благополучно развелась.

Ранее сообщалось, что пьяный енот, который разгромил магазин с алкогольной продукцией в США, снова появился в информационном поле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Мужчина из Техаса подал в суд на трех женщин за помощь с абортом его жене
18:01, 12 марта 2023
Мужчина из Техаса подал в суд на трех женщин за помощь с абортом его жене
В суд на акима подал житель ВКО
08:32, 26 марта 2025
В суд на акима подал житель ВКО
Петросян подал в суд на старшую дочь
16:28, 02 декабря 2024
Петросян подал в суд на старшую дочь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: