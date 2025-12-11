Мужчина подал в суд на жену за то, что она много ела

Житель деревни Вучан близ китайского города Харбин подал в суд на свою жену спустя полгода брака из-за того, что она, по его мнению, "слишком много ела", сообщает Zakon.kz.

По данным издания Sohu, китаец требовал вернуть ему выкуп, который он заплатил родственникам супруги при помолвке, – 20 тыс. юаней (1 млн 473 тыс. 766 тенге). Также он запросил еще 30 тыс. юаней (2 млн 210 тыс. 649 тенге) сверху за расходы на питание жены в браке.

Судья не поддержал мужчину, он заявил, что это расходы на необходимые физические потребности человека. Так что справедливость осталась на стороне женщины, но при этом он постановил вернуть часть выкупа.

Супруги достигли соглашения, семья девушки вернула мужчине только половину выкупа (10 тыс. юаней). Пара благополучно развелась.

