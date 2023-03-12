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Министром обороны Китая назначили генерала, находящегося под американскими санкциями

Министром обороны Китая назначили генерала находящегося под американскими санкциями Фото: mod.gov.cn
Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва утвердили назначение Ли Шанфу на должность министра обороны КНР, сообщает Zakon.kz.

Ли Шанфу ранее был включен в состав военного совета Центрального комитета Компартии Китая. Теперь он включен в обновленный состав Центрального военного совета КНР, передает агентство Xinhua.

С 2018 года он находится под так называемыми вторичными санкциями США, пишет Bloomberg.

Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу попали под американские санкции осенью 2018 года. И генерал, и китайская структура были внесены в санкционный список OFAC Минфина (их активы в юрисдикции США подлежат блокировке).

Эти санкции стали реакцией США на приобретение КНР 10 истребителей российского производства Су-35 в 2017, а также ЗРК С-400 в начале 2018 года.

Ли Шанфу больше 30 лет работал на космодроме Сичан, в том числе возглавлял его в течение 10 лет. В 2016–2017 годах занимал пост замкомандующего Силами стратегического обеспечения китайской армии, в 2017–2020 годах возглавлял Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

Кандидатуру генерала одобрили подавляющими большинством голосов. Министрами государственной безопасности и общественной безопасности остались Чэнь Исинь и Ван Сяохун, соответственно, а министрами иностранных дел и юстиции стали Цинь Ган и Хэ Жун.

Ранее член постоянного комитета политбюро ЦК Компартии 63-летний Ли Цян был назначен премьером Госсовета КНР.

10 марта председателем КНР на третий срок переизбрали Си Цзиньпина.

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