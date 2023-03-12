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В акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию со сходом лавины

В акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию со сходом лавины Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
В пресс-службе акимата Алматинской области рассказали, что участки автодороги "Тургень – Обсерватория" от 20 до 41 км официально закрыты с 7 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее письмо было направлено всем заинтересованным учреждениям.

Также в акимате подчеркнули, что сегодня, 12 марта, был составлен акт наземного обследования лавиноопасных участков бассейна реки Есик, по итогам которого опасность сохраняется.



Ранее стало известно, что жители Алматинской области, отрезанные после лавины, от эвакуации отказались.

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