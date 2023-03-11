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МЧС: Жители Алматинской области, отрезанные после лавины, от эвакуации отказались

В МЧС объяснили, почему не расчищают дорогу после лавины в Алматинской области Фото: МЧС РК
В казахстанских соцсетях появилась информация, что один из работников Алматинского государственного заповедника требует расчистить к ним дорогу, перекрытую после лавины, но в МЧС никаких действий не предпринимают. В ведомстве прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в Енбекшиказахском районе Алматинской области с 6 марта 2023 по 9 марта 2023 года происходят самопроизвольные сходы снежных лавин. Соответственно, оказываются перекрытыми автомобильные дороги.

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В том числе и ведущие к Алматинскому государственному заповеднику.

В МЧС РК объяснили, что вопрос расчистки дорог не входит в их компетенцию, этим занимаются дорожные службы. По информации акимата, расчистка в подобных случаях не производится в связи с угрозой повторных сходов лавин и связанной с этим опасностью для жизни работникам автодорожных служб.

"Один из работников Алматинского государственного заповедника требует расчистить дорогу через информацию в СМИ, при этом от эвакуации отказывается. По сообщению руководства Алматинского государственного заповедника инспекторам помощь не требуется, так как они там проживают и запасы еды имеются". Пресс-служба МЧС РК

По информации МЧС:

  • 6 марта 2023 года в 19:20 на 18 километре автодороги областного значения с.Тургень-ур.Батан-Обсерватория Асы, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Параметры снежной лавины: длина - 20 м, ширина – 6 м, высота - 4 м, объем лавины составил - 480 куб.м. Сошедшая лавина перекрыла автодорогу.
  • 7 марта 2023 года в 8:00 на 13 километре автодороги областного значения г.Есик-оз.Есик, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Параметры снежной лавины: длина - 10 м, ширина – 7 м, высота – 2,5 м, общий объем лавины составил – 175 куб.м. Сошедшая лавина автодорогу не перекрыла.
  • 8 марта 2023 года в 15:35 на 13 километре автодороги областного значения г.Есик-оз.Есик, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошел самопроизвольный сход снежной лавины. Параметры снежной лавины: длина - 40 м, ширина - 8 м, высота – 3 м, предварительный объем – 960 куб.м.
  • 8 марта 2023 года в 17:20 на 10,5, 11,5 и 12,6 км. автодороги областного значения г.Есик-оз.Есик, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошли самопроизвольные сходы 3-х снежных лавин. Параметры первой снежной лавины: длина - 12 м, ширина - 7 м, высота – 1,3 м, предварительный объем – 109,2 куб.м. параметры второй снежной лавины: длина - 10 м, ширина - 8 м, высота – 2 м, предварительный объем – 320 куб.м. параметры третьей снежной лавины: длина - 10 м, ширина - 6 м, высота - 1 м, предварительный объем – 60 куб.м.
  • 9 марта 2023 года в 9:00 на автодороге областного значения с.Тургень-ур.Батан-Обсерватория Асы, ущелье бассейна реки Тургень, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор произошли самопроизвольные сходы снежных лавин в шести местах, общий объем сошедших лавины составил – 4 515 куб.м. Сошедшая лавина перекрыла автодорогу областного значения Тургень-Батан.
  • 9 марта в 10:30 на автодороге областного значения г.Есик-оз.Есик в Енбекшиказахском районе Алматинской области в бассейне реки Иссык произошел самопроизвольный сход семи лавин общим объемом 428 куб.м., в результате лавины перекрыли дорогу автодорогу областного значения г.Есик-оз.Есик.

Жертв и разрушений ни в одном случае сходов лавин нет.

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Константин Вноровский
Алматинская область
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