В Азербайджане считают неприемлемым включение карабахского вопроса в мирное соглашение

Баку полагает неприемлемыми попытки властей Армении включить пункт о Нагорном Карабахе в мирное соглашение, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет портал Report.

По его словам, президент Ильхам Алиев многократно обращал внимание на то, что вопросы, касающиеся мирного договора между Ереваном и Баку, должны решаться отдельно от вопросов о контактах с армянскими жителями, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана.

"Армения с самого начала пыталась включить карабахский вопрос в мирное соглашение, но такой подход неприемлем для Азербайджана. Вопрос прав и безопасности карабахских армян является сугубо внутренним делом Азербайджана, и Баку не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с другими сторонами". Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Он добавил, что права и безопасность проживающих в Карабахе армян будут охраняться в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Гаджиев подчеркнул, что не может быть и речи о создании какого-либо международного механизма по этому вопросу, поскольку Баку никогда не давал на это согласия. Какие-либо заявления Еревана на этот счет, по словам политика, совершенно нелогичны и направлены на создание искусственной напряженности.



Карабахский конфликт разрешился, нет сомнений в том, что Карабах — территория Азербайджана, подчеркнул Гаджиев. Для Азербайджана обсуждение этого вопроса в рамках международной повестки является неактуальным.

Гаджиев напомнил, что Азербайджан рассчитывал на подписание мирного соглашения еще до конца 2022 года. Этот вопрос поднимался в начале осени на переговорах в США, но, несмотря на это, "неконструктивные действия Армении помешали подписанию документа".

Помощник президента Азербайджана напомнил, что Армения и Азербайджан уже заявляли о взаимном признании целостности и суверенитета стран в ходе встреч в Праге и Сочи, основываясь на Алматинской декларации от 1991 года. Соответственно, констатирует Хикмет Гаджиев, Армения уже признала, что Карабах является частью Азербайджана, о чем свидетельствуют документы из Праги и Сочи.

В конце февраля международный суд ООН предписал Азербайджану немедленно разблокировать Лачинский коридор.