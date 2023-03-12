Эрдоган: Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек

Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции достигло 48 тысяч человек, число раненых превысило 115 тысяч, заявил президент страны Тайип Эрдоган, сообщает Zakon.kz.

Ни у кого не должно быть сомнений, что государство предпринимает все возможности для устранения последствий землетрясений. Необходимо построить 650 тысяч домов, отметил Эрдоган в обращении к народу из района Сандаг провинции Хатай, транслируемое по телеканалам.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Местные власти заявили, что после крупных землетрясений в начале февраля на юго-востоке страны произошло еще 13 тыс. афтершоков.



А буквально 27 февраля в Турции произошло еще одно землетрясение. Магнитуда колебаний составила 5,6. Из-за подземных толчков 29 зданий, которые были ранее повреждены, обрушились. Число пострадавших выросло до 110, погиб один человек. 32 человека спасены из завалов.

Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.

Также, по данным ООН, из-за землетрясения в Турции и Сирии свои дома покинули 850 тысяч детей.



Власти Турции назвали землетрясения катастрофой века.

10 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о начале подготовки к проведению выборов президента и парламента. Они должны состояться 14 мая.

