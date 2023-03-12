Эндокринолог перечислила причины "мужского ПМС"

По словам специалиста, сильная половина человечества тоже может страдать от симптомов ПМС. Если у мужчины нарушен гормональный фон, его на протяжении долгого времени будут беспокоить апатия, раздражительность, резко меняющееся настроение и рассеянность, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, мужчина может находиться в таком состоянии, если возникнет нарушение баланса эстрадиола, прогестерона, тестостерона, и это цикличная история. Изменения вкусовых предпочтений может быть проявлением андрогенного дефицита, связанного с выраженным снижением тестостерона или с существенным повышением уровня эстрадиола.

"Предменструальный синдром (ПМС) у женщин может быть обусловлен нарушением баланса эстрадиола, прогестерона и тестостерона. Это цикличная история. В этот период представительницы прекрасного пола могут испытывать раздражительность и апатию, их настроение подвержено резким переменам. В похожем состоянии могут пребывать и мужчины". Кандидат медицинских наук Зухра Павлова

Медик отметила, что у мужчин это происходит не циклично, а медленно, в какой-то период времени. Тогда мужчина становится апатичным, теряет интерес к поездкам и привычным видам деятельности.

"Это, образно говоря, ПМС, причем до конца жизни", — сказала Зухра Павлова.

Помимо возрастных изменений, к гормональному дисбалансу в организме мужчины могут приводить и другие причины. Например, избыточный вес или нарушение циркадных ритмов.

"Часто можно наблюдать апатичное поведение и снижение сексуальной активности у молодых людей. Они скорее проведут время за компьютерными играми, чем пустятся в романтические отношения, которые, по их мнению, сопряжены с излишними эмоциональными нагрузками и материальными затратами. Такое поведение у мужчин, часто напоминающее ПМС, бывает связано с избыточным количеством жировой ткани в организме". Кандидат медицинских наук Зухра Павлова

Справится с "мужским ПМС" можно с помощью физических упражнений, здорового сна и правильного питания, посоветовала Павлова.

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