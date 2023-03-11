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Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть

Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть Фото: freepik
Профессиональный тренер, рассказал о тренировке на фитнес-коврике для снижения веса, которая займет всего 5 минут вашего времени, сообщает Zakon.kz.

Профессиональный тренер Майк Боул поделился информацией о пятиминутной тренировке на фитнес-коврике, которая помогает снизить вес, как сообщает портал Eat This, Not That! Эта тренировка состоит из четырех упражнений, каждое из которых нужно выполнять в течение одной минуты с отдыхом в 15 секунд.

Он советует начать с упражнения, называемого "альпинист". Для этого необходимо, находясь в позе планки, поочередно подтягивать колени к груди.

Далее следует упражнение "велосипед" для тренировки пресса. Для этого нужно лечь на спину, сцепив руки за головой, поднять туловище, согнуть ноги под углом 90 градусов и попеременно соединять правое колено с левым локтем, а затем левое колено с правым локтем.

Теперь можно перейти к махам ногами. Лягте на правый бок на коврик, положите левую руку на бедро, поднимите левую ногу на 25 сантиметров, сделайте паузу. Дальше можно ее опустить (движения нужно делать по 30 секунд на каждую сторону).

После этого пришла очередь флаттер-киков. Нужно лечь на пол, вытянуть руки вдоль тела, поднять выпрямленные ноги и нижнюю часть тела на 45 градусов и раскачиваться "конструкцию" вверх-вниз с небольшой амплитудой в течение 30 секунд.

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