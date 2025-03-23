Девять причин запаха изо рта перечислила стоматолог

По мнению специалистов, запах изо рта более частая проблема, чем о ней говорят, поскольку иногда человек не замечает, что от него пахнет, а окружающие долго могут молчать об этом, сообщает Zakon.kz.

Что именно может испортить дыхание и как это исправить, рассказала в интервью aif.ru врач-стоматолог Лилия Кузьменкова.

"Человек, как правило, сам не осознает проблему, так как своего запаха мы часто не ощущаем. И если окружающие ведут себя очень деликатно и уважительно, и предпочитают терпеть, но не высказывать неудовольствия, то проблема галитоза (именно так в медицине называется неприятный запах изо рта) может долгое время оставаться без внимания", – подтверждает врач.

Она рекомендует несколько простых тестов, чтобы понять, все ли в порядке со свежестью дыхания.

выдохните воздух в ладонь и быстро вдохните – если почувствуете запах, значит, он есть, и вам не кажется;

осмотрите язык – если он покрыт белым налетом, это может быть причиной галитоза. Проведите ложкой по задней части языка, соскребая налет, а затем понюхайте ее;

попросите близкого человека или друга честно сказать, чувствует ли он неприятный запах от вашего дыхания, когда находится рядом с вами;

используйте портативный детектор запаха изо рта (галитометр). Это, конечно, штука для перфекционистов, но почему бы не воспользоваться технологиями.

Если проблема есть, врач рекомендует выяснить причину.

Утренний запах. Пока человек не почистит зубы, изо рта его вряд ли будет пахнуть розами. Дело в том, что во время сна слюноотделение замедляется, а бактерии получают возможность размножаться активнее.

Решение: всегда чистите зубы и язык на ночь (и после этого не курите), не ешьте на ужин острого, пряного, мясного (лучше что-то легкое) и не употребляйте алкоголь (он обезвоживает). Но перед сном обязательно пейте воду, чтобы избежать пересыхания во рту.

Недостаточная гигиена полости рта. Если зубы не чистить регулярно и тщательно, остатки пищи остаются на зубах, между ними и на языке. Там они становятся питательной средой для бактерий, которые и создают неприятный запах.

Решение: усильте гигиену. Для этого надо чистить зубы дважды в день минимум по две минуты. В дополнение к этому используйте зубную нить или ирригатор, не забывайте про ополаскиватель для рта, а также помимо зубов чистите язык щеткой или специальным скребком. Ведь на языке также скапливаются бактерии и налет. Если не очищать его регулярно, это станет причиной галитоза.

Кариес и разрушенные зубы. Кариозные полости и поврежденные зубы – идеальное убежище для бактерий, которые вырабатывают сернистые соединения с неприятным запахом.

Решение: посетите стоматолога, чтобы вылечить кариес или восстановить повреждения зубов. А лучше – проводите регулярные осмотры и профессиональную чистку зубов (как минимум раз в полгода).

Проблемы со стоматологическими конструкциями. Зубные протезы и брекеты тоже требуют тщательного ухода. Если их не очищать регулярно, остатки пищи и бактерии вызывают стойкий запах.

Решение: очищайте протезы специальными средствами; и не забывайте о профессиональном уходе у стоматолога. При наличии во рту таких конструкций только домашним уходом не обойтись, потребуется регулярная чистка с помощью ультразвукового аппарата.

Заболевания десен. Гингивит и пародонтит – воспаления десен, которые сопровождаются кровоточивостью, болезненностью, а также неприятным запахом.

Решение: своевременное лечение этих заболеваний предотвратит не только появление запаха, но и поможет остановить патологию, при которой десны перестают удерживать зубы. В результате запущенного пародонтита можно лишиться зубов вообще. Лечение – комплексное, зависит от стадии заболевания. А для профилактики понадобится регулярная чистка у стоматолога.

Злоупотребление острой и белковой пищей. Чеснок, лук, рыба, мясо – эти продукты могут оставлять стойкий запах, который не исчезает даже после чистки зубов. А если питаться так регулярно, сохранить свежее дыхание будет практически невозможно.

Решение: есть много острого и излишне налегать на мясо вредно и для ЖКТ, и для почек. Поэтому важно не злоупотреблять такой едой. А при эпизодическом употреблении таких блюд обязательно потом полощите рот водой или ополаскивателем, жуйте свежую зелень (петрушка, мята) и пейте больше воды, чтобы ускорить выведение запаха.

Заболевания ЖКТ. Гастрит, рефлюкс, проблемы с печенью и поджелудочной железой могут вызывать неприятный запах изо рта. Если желудок работает с перебоями, это всегда сказывается и на дыхании. В зависимости от заболевания может появиться кислая отрыжка или запах сероводорода.

Решение: при наличии этого и других симптомов обратитесь к гастроэнтерологу для диагностики. И, конечно, следите за питанием и режимом приема пищи.

Курение. Табачный дым оставляет стойкий налет на зубах и слизистых, снижает слюноотделение и способствует росту бактерий, а значит, развитию кариеса и пародонтита. Кроме того, зубы покрываются твердым налетом (то есть, образуется камень).

Решение: бросьте курить (это самое эффективное средство). А если пока не готовы – хотя бы используйте антибактериальные ополаскиватели, чаще чистите зубы и регулярно (2-3 раза в год) посещайте стоматолога для профессиональной чистки.

Стоматолог советует регулярно и тщательно ухаживать за полостью рта, а таже приходить на профилактические осмотры.

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