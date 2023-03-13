В Казахстане ужесточат наказание на фиктивный техосмотр

Ответственность за фиктивный техосмотр автомобилей в Казахстане ужесточат, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ответ на запрос депутатов Сената.

По словам премьера, проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

"Так, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за допущение фиктивного технического осмотра". Премьер-министр РК Алихан Смаилов





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Ранее Алихан Смаилов поручил провести ревизию всех фармацевтических компаний.