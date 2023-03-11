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Смаилов поручил провести ревизию всех фармацевтических компаний

Смаилов поручил провести ревизию всех фармацевтических компаний Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил провести ревизию всех фармацевтический предприятий в стране, сообщает Zakon.kz.

11 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента Казахстана.

На совещании глава Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности Марина Дурманова затронула вопросы продления долгосрочных договоров между поставщиками медицинской продукции и единым госзакупщиком, ценообразования, налогообложения, маркировки, создания специальных экономических зон и фармацевтических кластеров, упрощения процедур регистрации отечественных препаратов и медизделий, расширения доступа к кредитным ресурсам, поддержки экспорта.

Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения проанализировать озвученные предложения и учесть в Дорожной карте по доведению доли лекарств отечественного производства на внутреннем рынке до 50%.

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Подводя итоги обсуждения, он отметил, что за последние несколько лет фармацевтическая отрасль Казахстана показывает устойчивый рост: расширяется ассортимент и увеличиваются объемы выпускаемых препаратов. В то же время их доля пока растет медленно, сейчас она равна 28%.

"Это говорит о том, что нужен стабильный ежегодный прирост производства. В этой связи необходимо провести ревизию всех фармацевтических предприятий. Мы должны четко знать потенциал их развития и возможности по наращиванию мощностей", — сказал Алихан Смаилов.

Он также обозначил важность заключения долгосрочных договоров по жизненно важным лекарственным средствам и медицинским изделиям.

"Особое внимание требуется уделить препаратам для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого сначала следует утвердить перечень таких лекарственных средств с учетом потребности на ближайшие годы", — сказал глава правительства.
совещание, министры

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов также подчеркнул, что практически для всех медицинских объектов, строительство которых начнется в этом году, уже выделены участки. Исключение составляет лишь Улытауская область.

"В течение недели этот вопрос акиматом должен быть закрыт", — поручил Алихан Смаилов.

Он добавил, что к 1 апреля нужно завершить разработку проектно-сметной документации по строительству новых объектов первичной помощи, а до 1 мая – подготовить документацию для капитального ремонта и реконструкции многопрофильных районных больниц. И с открытием строительного сезона всем регионам приступить к реализации проектов.

10 марта премьер-министр провел в Алматы совещание по социально-экономическому развитию города. Особое внимание во время рабочего визита Алихан Смаилов уделил вопросам сейсмической безопасности. По его словам, трагедия, произошедшая в Турции и Сирии, должна стать большим уроком для республики, в особенности для Алматы.

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