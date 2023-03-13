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Специалист перечислила продукты, провоцирующие отеки

Специалист перечислила продукты, провоцирующие отеки Фото: pixabay
Одутловатое лицо и мешки под глазами могут появиться из-за сильных отеков, поясняет специалист, а их, в свою очередь вызывают некоторые продукты питания, сообщает Zakon.kz.

Эксперт российского Центра молекулярной диагностики Марина Вершинина в интервью порталу "Здоровое питание" рассказала, что отечность вызывают продукты с большим количеством солей, белков и глюкозы.

Она обратила внимание, что сильнее всего появление отеков провоцирует соленая пища, особенно орешки, различные снеки, соленая рыба и пицца, соль из которых чрезвычайно быстро оказывается в кишечнике и вызывает жажду.

Консервированные продукты зачастую также очень соленые. Хлорид натрия является наиболее доступным консервантом, продлевающим срок хранения. и, несмотря на то, что многие такие продукты кажутся сладкими, они содержат много соли.

Но и продукты с высоким содержанием сахара также способны вызвать отеки, особенно при употреблении их во второй половине дня. Так, арбуз и дыня, которые обычно обладают мочегонным эффектом, могут стать причиной отеки в случае, если съесть их на ночь и не успеть избавиться от лишней жидкости естественным путем. Именно поэтому фрукты и ягоды с высоким содержанием глюкозы не рекомендуют употреблять после обеда.

Также в данном перечне продуктов находятся и спиртные напитки, так как молекулы спирта имеют свойство задерживать воду.

По словам эксперта, если до ночного сна не удастся всю лишнюю воду вывести из организма, то на утро можно проснуться с отечностью. Понимая и зная эти моменты, можно всегда выглядеть свежим и без опухлостей на лице или на конечностях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Айсулу Омарова
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