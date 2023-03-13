Теннисистка Анна Данилина проиграла в парном разряде в турнире в США
Фото: sports.kz
Казахстанка Анна Данилина завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе, проиграв в паре с американкой Эйжей Мухаммад, сообщает Zakon.kz
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По информации Sports.kz Данилина и Мухаммад встретились с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия) и уступили им в двух сетах — 1:6, 3:6.
Сообщается, что призовой фонд в парном разряде в этом году составляет 8 800 000 долларов.
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