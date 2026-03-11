Мирра Андреева уступила казахстанке Данилиной в парном разряде

Анна Данилина и Александра Крунич обыграли пару Мирры Андреевой и Виктории Мбоко на стадии четвертьфинала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, сообщает Zakon.kz.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Андреева и Мбоко один раз подали навылет, допустили четыре двойных ошибок и реализовали два из пяти брейк-пойнтов. Их соперницы выполнили один эйса при одной двойной ошибке и использовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

Фото: kft

Таким образом казахстанка Анна Данилина и Александра Крунич из Сербии вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где встретятся с Кристиной Букшей из Испания и американкой Николь Меликар-Мартинес.

