"Потрясающее зрелище": в Мангистау вернулись розовые фламинго
Фото: pixabay
Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео вернувшихся розовых фламинго в Казахстан, сообщает Zakon.kz.
"Март — один из самых удивительных месяцев в Мангистау", — сказано в подписи к видео.
Комментаторы восхитились красотой видео:
- очень красивые места. Если бы это еще ценил народ;
- благодарю вас. Можно пересматривать несколько раз;
- смотрю и не понимаю, как природа создала такую красоту. Любуйтесь, но не трогайте, пожалуйста;
- прекрасные птицы;
- потрясающее зрелище;
- лишь бы не потерять всю эту красоту.
1 ноября 2022 года блогер запечатлел улетающих на юг птенцов фламинго.
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