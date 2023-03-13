Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Потрясающее зрелище": в Мангистау вернулись розовые фламинго

"Потрясающее зрелище": в Мангистау вернулись розовые фламинго Фото: pixabay
Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео вернувшихся розовых фламинго в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"Март — один из самых удивительных месяцев в Мангистау", — сказано в подписи к видео.

Комментаторы восхитились красотой видео:

  • очень красивые места. Если бы это еще ценил народ;
  • благодарю вас. Можно пересматривать несколько раз;
  • смотрю и не понимаю, как природа создала такую красоту. Любуйтесь, но не трогайте, пожалуйста;
  • прекрасные птицы;
  • потрясающее зрелище;
  • лишь бы не потерять всю эту красоту.

1 ноября 2022 года блогер запечатлел улетающих на юг птенцов фламинго. 

Читайте также

Архаров и степную кошку сняли на видео в заповеднике Туркестанкой области

На Яве началось извержение вулкана Мерапи

Климатические активисты заблокировали одну из главных трасс Нидерландов

Анастасия Московчук
Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 12 марта
Гороскоп: кто будет притягивать удачу
Гороскоп: кто будет притягивать удачу
Статистика: Рейтинг качества жизни в городах Казахстана
Статистика: рейтинг качества жизни в городах Казахстана
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Фитнес-тренер рассказал о пятиминутной тренировке, которая поможет похудеть
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления