"Потрясающее зрелище": в Мангистау вернулись розовые фламинго

Фото: pixabay

Блогер из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео вернувшихся розовых фламинго в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: