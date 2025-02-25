Вернувшихся розовых фламинго встретил заснеженный Мангистау
В подписи к публикации активиста за 25 февраля 2025 года значится:
"Фламинго официально вернулись в Мангистау. На этот раз Мангистау встретил их снегом".
Еще один блогер Нуркен Тажибай также порадовал аудиторию видео с фламинго, но уточнил, что оно архивное.
В любом случае, комментаторы остались довольны увиденным.
Стоит отметить, что фламинго могут справляться даже с крайними природными условиями, в которых выживают лишь немногие другие виды животных. Например, они встречаются у весьма соленых или щелочных озер. Кроме того, они умеют переносить очень большие перепады температуры.
Находиться в условиях агрессивной среды им позволяет плотная кожа на ногах.
Напомним, что в ночь на 21 февраля 2025 года в Актау пошел снег. Для жителей региона это стало настоящим событием.
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Примечательно, что снег продолжает идти по-прежнему.
Непогода внесла весомые корректировки в жизни горожан. Так, родители учеников одной из городских школ пожаловались на холод в кабинетах. В Актауском городском отделе образования сообщили, что ситуация временная, но учиться при этом надо.