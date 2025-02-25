#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.89
527.03
5.71
События

Вернувшихся розовых фламинго встретил заснеженный Мангистау

Вернувшихся розовых фламинго встретил снежный Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:37 Фото: pexels
Известный общественник Азамат Сарсенбаев разместил красивое видео розовых фламинго, вернувшихся в Мангистау. Примечательной деталью ролика является то, что птиц встретила непогода, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации активиста за 25 февраля 2025 года значится:

"Фламинго официально вернулись в Мангистау. На этот раз Мангистау встретил их снегом".

Еще один блогер Нуркен Тажибай также порадовал аудиторию видео с фламинго, но уточнил, что оно архивное.

В любом случае, комментаторы остались довольны увиденным.

Стоит отметить, что фламинго могут справляться даже с крайними природными условиями, в которых выживают лишь немногие другие виды животных. Например, они встречаются у весьма соленых или щелочных озер. Кроме того, они умеют переносить очень большие перепады температуры.

Находиться в условиях агрессивной среды им позволяет плотная кожа на ногах.

Напомним, что в ночь на 21 февраля 2025 года в Актау пошел снег. Для жителей региона это стало настоящим событием.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:37
Снежный апокалипсис в Актау – видео
, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:37

Примечательно, что снег продолжает идти по-прежнему.

Непогода внесла весомые корректировки в жизни горожан. Так, родители учеников одной из городских школ пожаловались на холод в кабинетах. В Актауском городском отделе образования сообщили, что ситуация временная, но учиться при этом надо.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Пробили стену: подозреваемых в дерзкой краже из казахстанского банка поймали в России
События
16:07, Сегодня
Пробили стену: подозреваемых в дерзкой краже из казахстанского банка поймали в России
Дождь, снег и гололед: к алматинцам обратились с предупреждением
События
15:16, Сегодня
Дождь, снег и гололед: к алматинцам обратились с предупреждением
Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры
События
13:48, Сегодня
Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: