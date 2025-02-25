Вернувшихся розовых фламинго встретил заснеженный Мангистау

Известный общественник Азамат Сарсенбаев разместил красивое видео розовых фламинго, вернувшихся в Мангистау. Примечательной деталью ролика является то, что птиц встретила непогода, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации активиста за 25 февраля 2025 года значится:

"Фламинго официально вернулись в Мангистау. На этот раз Мангистау встретил их снегом".

Еще один блогер Нуркен Тажибай также порадовал аудиторию видео с фламинго, но уточнил, что оно архивное.

В любом случае, комментаторы остались довольны увиденным.

Стоит отметить, что фламинго могут справляться даже с крайними природными условиями, в которых выживают лишь немногие другие виды животных. Например, они встречаются у весьма соленых или щелочных озер. Кроме того, они умеют переносить очень большие перепады температуры.

Находиться в условиях агрессивной среды им позволяет плотная кожа на ногах.

Напомним, что в ночь на 21 февраля 2025 года в Актау пошел снег. Для жителей региона это стало настоящим событием.

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Примечательно, что снег продолжает идти по-прежнему.

Непогода внесла весомые корректировки в жизни горожан. Так, родители учеников одной из городских школ пожаловались на холод в кабинетах. В Актауском городском отделе образования сообщили, что ситуация временная, но учиться при этом надо.