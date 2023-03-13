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Архаров и степную кошку сняли на видео в заповеднике Туркестанской области

Архаров и степную кошку сняли на видео в заповеднике Туркестанкой области Фото: pixabay
Специалисты самого молодого заповедника в Казахстане опубликовали на странице в Instagram видео с архарами и степной кошкой, сообщает Zakon.kz.

"Архары и степная кошка, заснятые на фотоловушки во время очередных мониторинговых наблюдений", — говорится в подписи к публикации Каратауского заповедника.

Каратауский заповедник – самый молодой в Казахстане. 40 лет назад он был создан для охраны популяции редкого катарауского архара и растений-эндемиков.

10 марта зоологи показали ночную прогулку барсука в Чарынском нацпарке.

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