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В Костанайской области впервые заметили степную кошку

В Костанайской области впервые заметили азиатскую степную кошку, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 13:26 Фото: Instagram/acbk.kz
Казахстанская организация по защите окружающей среды заявила, что на юге Костанайской области впервые зафиксировали азиатскую степную кошку. Ранее этот подвид степной кошки там не наблюдался. Это может быть связано с расширением ареала на север из-за изменений климата, сообщает Zakon.kz.

По данным организации, несколько особей попали в объективы фотоловушек, а во время мониторинга окрестностей сотрудник АСБК Георгий Тимошенко запечатлел дикого кота на камеру.

"За 15 лет нашей деятельности в этом регионе "вживую" ни разу диких котов не видели".Директор экопарка "Алтысай" Алексей Тимошенко

Научный сотрудник АСБК Илья Смелянский отметил, что эти находки имеют особое значение:

"В последние 30 лет происходит быстрое расширение ее ареала на север и запад – благодаря этому степная кошка сейчас заселила и южную часть степной зоны, полосу полупустыни, почти на всем ее протяжении, от южных районов ЗКО до Абайской области".

Ранее сообщалось о другом редком явлении. В национальном парке "Көлсай көлдері" удалось запечатлеть самку снежного барса с тремя подросшими котятами.

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