В Костанайской области впервые заметили степную кошку

Казахстанская организация по защите окружающей среды заявила, что на юге Костанайской области впервые зафиксировали азиатскую степную кошку. Ранее этот подвид степной кошки там не наблюдался. Это может быть связано с расширением ареала на север из-за изменений климата, сообщает Zakon.kz.

По данным организации, несколько особей попали в объективы фотоловушек, а во время мониторинга окрестностей сотрудник АСБК Георгий Тимошенко запечатлел дикого кота на камеру.

"За 15 лет нашей деятельности в этом регионе "вживую" ни разу диких котов не видели". Директор экопарка "Алтысай" Алексей Тимошенко

Научный сотрудник АСБК Илья Смелянский отметил, что эти находки имеют особое значение:

"В последние 30 лет происходит быстрое расширение ее ареала на север и запад – благодаря этому степная кошка сейчас заселила и южную часть степной зоны, полосу полупустыни, почти на всем ее протяжении, от южных районов ЗКО до Абайской области".

Ранее сообщалось о другом редком явлении. В национальном парке "Көлсай көлдері" удалось запечатлеть самку снежного барса с тремя подросшими котятами.