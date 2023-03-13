Маленькая фанатка Сакена Майгазиева умилила казахстанцев

Накануне, 12 марта, казахстанский певец, участник популярной казахстанской группы "МузАРТ" Сакен Майгазиев на своей странице в социальной сети опубликовал видео, снятое на праздничном концерте в Шымкенте. Больше всего фолловеров певца умилила его маленькая фанатка, сообщает Zakon.kz.

На ролике, опубликованном в Instagram, на сцену к Сакену Майгазиеву поднялись две девочки, младшенькая из которых вручила певцу коробку конфет. Затем он попросил маму двух малышек сделать общую фотографию. После, когда старшенькая из девочек стала уводить вторую со сцены, та разлеглась на полу и заплакала во весь голос. Как выяснилось, все дело было в том, что она захотела обратно коробку конфет, которую она совсем недавно вручила певцу.

Сакен Майгазиев быстро подбежал к девочкам, и отдал малышке коробку конфет. Девочка, ухватившись за возвращенный презент, сразу перестала лить слезы. Зрители, сидевшие в зале и ставшие свидетелями этой картины, рассмеялись и еще громче стали аплодировать певцу.

Также участник группы "МузАРТ" вручил каждой девочке по упаковке чая.

Подписчиков Сакена Майгазиева "скандал" маленькой фанатки умилил и рассмешил:

"Молодец малая",

"Дети - они такие",

"Детям все к лицу",



"Так сладко плачет",



"15 раз пересмотрела",

"Какая сладкая девочка",

"Когда подрастет, будет что вспомнить",



"Будет девочкой, которая не отступит от своего",

"Ой, от души посмеялась, пересматривая это видео снова и снова",

"Очень люблю Сакен ага. Если бы каждый казахский парень был, как вы, то на свете не было бы несчастных людей".

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