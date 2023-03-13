Редкие рыси прогулялись перед фотоловушкой в Туркестанской области
Фото: pixabay
Краснокнижные животные попали в фотоловушку в Туркестанской области. Видео поделились сотрудники заповедника, сообщает Zakon.kz.
"На установленную инспекторами фотоловушку в национальном парке "Сайрам-Угам" попали туркестанские рыси", — говорится в сообщении.
Хищник, занесенный в Красную книгу, встречается исключительно в Центральной Азии. Охота на животное запрещена с 1976 года.
Ранее в области в области сняли на видео архаров и степную кошку.
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