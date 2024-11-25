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На Кольсае зафиксировали редкий момент охоты туркестанской рыси

Горы, горная местность, снег, мороз, выпавший снег, выпал снег, снег в горах, снежные горы, снежные вершины, лавина, лавиноопасные районы, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:32 Фото: Zakon.kz
Краснокнижные снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушки, установленные в государственном национальном природном парке (ГНПП) "Кольсайские озера", сообщает Zakon.kz.

Удивительные кадры этих редких животных опубликовал 25 ноября 2024 года на странице в Instagram Комитет лесного хозяйства и животного мира.

В описании к посту сказано:

"В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде. Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель".

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В октябре на территории национального природного парка "Алтын-Эмель" прогулялась краснокнижная рысь. А уже в начале ноября снежный барс попал в фотоловушку на востоке Казахстана.

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