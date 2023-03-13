Актаусца несколько раз похищали, избивали и требовали 500 тысяч тенге

Группа лиц несколько раз похищала актаусца. По словам потерпевшего, его избивали, угрожали применить оружие, требовали 500 тысяч тенге. Также у него отобрали автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Cотрудники УБОП и ДП Мангистауской области разоблачили преступную группу в Актау. На автодороге позади бизнес-центра задержали автомобиль Toyota Camry с 26-летним водителем и 27-летним пассажиром. Их подозревают в вымогательстве.

Во время обыска автомобиля изъят боевой пистолет ПМ с патронами. В квартире одного из подозреваемых нашли несколько боевых и травматических патронов.

Фото: polisia.kz

По двум другим адресам установлены остальные подозреваемые в вымогательстве в возрасте 25, 26 и 28 лет. Там изъяли еще один пистолет, два обреза ружья и много патронов.



Также нашли Opel Vectra – это автомобиль, который задержанные силой отобрали у потерпевшего. Проводится досудебное расследование. Подозреваемые признались в содеянном.

2 марта алматинца похитили и держали на съемной квартире. У него вымогали 1 млн тенге. Этой суммы у мужчины не оказалось.

