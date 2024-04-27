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Туриста оштрафовали на 500 тысяч тенге за приближение к моржу в Норвегии

туриста оштрафовали за приближение к моржу, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 00:06 Фото: pixabay
Турист подошел слишком близко к моржу на архипелаге Шпицберген и нарвался на штраф в размере 12,5 тысячи норвежских крон (более 500 тысяч тенге), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ABC Nyheter, инцидент произошел 24 апреля. Путешественник вышел на льдину и побеспокоил лежавшего на ней ластоногого. Представители общественности, которые это увидели, сразу же пожаловались губернатору. В итоге мужчине выписали штраф за нарушение закона об охране окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Турции приехавший на отдых с семьей мужчина оказался частично парализован после похода в спортзал.

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