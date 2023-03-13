Алексей Цой: Казахстан имеет большой потенциал для развития медицинского туризма

Руководитель Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан Алексей Цой назвал три направления, по которым работает центр: клиника, наука и образование.

- Алексей Владимирович, что собой представляет сегодня Медицинский центр УДП РК?



- История Медицинского центра началась в далеком 1929 году с амбулатории в одноэтажном доме в Алматы. А сегодня это престижный бренд в сфере отечественного здравоохранения, крупный холдинг по охране здоровья граждан РК, производственный кластер, представляющий собой полный цикл медицинских, реабилитационных, образовательных услуг, основанных на международных стандартах качества и госпитального сервиса, с применением передовых технологий и инноваций в клинической практике и образовательной сфере. Клиника, наука и образование – три направления, по которым мы работаем.

На сегодняшний день Медицинский центр объединяет девять передовых организаций: "Больница" МЦ УДП РК (в городе Астана), "Центральная клиническая больница" (в Алматы), санаторий "Ок-Жетпес" (в Щучинско-Боровской курортной зоне), санаторий "Алматы Resort", санаторий "Қазақстан" (на озере Иссык-Куль), санаторий "Казахстан" (Ессентуки, РФ), "Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы" МЦ УДП РК (в городе Астана), "Центр медицинских технологий и информационных систем" (в городе Астана), "Детский сад "Қарлығаш" МЦ УДП РК (с тремя филиалами в городе Астана).





Фото: Медицинский центр УДП РК

За последние тр года у нас были открыты учебный центр роботизированной хирургии, Центр ядерной медицины, отделение CHECK-UP диагностики и функционирует Казахстанская международная референтная лаборатория. Нами внедряются и успешно реализуются научно-исследовательские работы, проводятся санитарно-эпидемиологические исследования, а также их передача в практическое применение в здравоохранении.



- Расскажите про проект "Трансферт инновационных технологий". Что это?

- В рамках реализации Концепции развития на 2023-2025 годы Медицинский центр запланировал выезды в регионы Казахстана. Основная цель данного проекта – это обмен опытом и передача современных технологий в профилактике, диагностике и лечении заболеваний, в оздоровительном сегменте, развитие внутреннего и международного медицинского туризма, расширение научного и клинического сотрудничества. 17-20 января этого года мы побывали в Актюбинской области, 21-24 февраля – в Шымкенте. В конце марта планируем выезд в Акмолинскую область.





Фото: Медицинский центр УДП РК

- Что было проделано на сегодняшний день в рамках программы?



- В рамках данной программы, как я уже говорил ранее, целая делегация Медицинского центра побывала в Актюбинской области и в Шымкенте. Наши специалисты – хирурги, онкологи, аритмологи, кардиологи, аллергологи и другие врачи – оказывали практическую и консультативно-диагностическую помощь жителям городов и сельских районов. В отделениях ГКП "Актюбинский медицинский центр" нейро-, онко-, и кардиохирургами больниц Медицинского центра успешно проведены 30 операций. В отделениях Онкологического центра, Центра сердца, а также первой и второй городских больниц города Шымкента успешно провели 17 высокотехнологичных операций.

Руководителями и специалистами подведомственных организаций Медицинского центра проведены 15 обучающих семинаров-презентаций в Шымкенте и 11 обучающих семинаров-презентаций в Актюбинской области. Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы МЦ УДП РК провел обучающий тренинг на тему "Обеспечение пищевой безопасности" на основе лучших международных практик и принципов. Специалисты "Детского сада "Карлыгаш" презентовали "Модель сетевого детского сада", ознакомили с работой "Электронного детского сада" и "Умного детского сада". Представители делегации ознакомились с деятельностью медицинских вузов в данных регионах. Были подписаны Меморандумы о сотрудничестве с акиматами этих регионов.





Фото: Медицинский центр УДП РК

- Насколько у нас сейчас развит медицинский туризм?



- Казахстан имеет большой потенциал для развития медицинского туризма. Ежегодно казахстанцы тратят огромное количество денежных средств на лечение за рубежом. Чаще всего это услуги трансплантации органов, онкологии, гематологии, реабилитации, Check-up программ. Граждане Казахстана могут получать те же услуги, что и за рубежом, в нашей стране по более доступным ценам, ничуть не проигрывая в качестве обслуживания.

- Каковы ближайшие планы?

- В ближайшее время мы планируем выезд в Акмолинскую область и другие регионы страны. Это одна из первых программ эффективного взаимодействия по внедрению и обмену новыми технологиями в лечении пациентов, а также обучении специалистов. Данный опыт даст толчок развитию медицины не только в городах Алматы и Астана, но и в других регионах Казахстана. Мы планируем и дальше расширять оказание практической медицинской помощи в регионах, в том числе с помощью телемедицинских технологий.