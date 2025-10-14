Алексей Цой назначен советником президента Казахстана

Сегодня, 14 октября 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил советника по социальным вопросам. Им стал Алексей Цой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Акорды.

"Распоряжением главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником президента Республики Казахстан по социальным вопросам", – говорится в официальном сообщении.

Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Шымкенте.

Окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса.

Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.

С 2007 по 2010 год руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами президента РК.

В 2010-2011 годах был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами президента РК".

С 2011 по 2014 год – главный врач городской больницы №1 Астаны.

С 2014 года – вице-министр здравоохранения Казахстана.

В 2020 году был назначен министром здравоохранения. Переназначен на эту должность в 2021 году.

Уже 31 октября 2022 года его назначили руководителем Медицинского центра Управления делами президента.