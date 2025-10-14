Алексей Цой назначен советником президента Казахстана
Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Акорды.
"Распоряжением главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником президента Республики Казахстан по социальным вопросам", – говорится в официальном сообщении.
Алексей Цой родился 2 апреля 1977 года в Шымкенте.
Окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международной академии бизнеса.
Свой трудовой путь начинал хирургом-эндоскопистом.
С 2007 по 2010 год руководил Центром внедрения современных медицинских технологий Управления делами президента РК.
В 2010-2011 годах был начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами президента РК".
С 2011 по 2014 год – главный врач городской больницы №1 Астаны.
С 2014 года – вице-министр здравоохранения Казахстана.
В 2020 году был назначен министром здравоохранения. Переназначен на эту должность в 2021 году.
Уже 31 октября 2022 года его назначили руководителем Медицинского центра Управления делами президента.