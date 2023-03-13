Пик не пройден? Цены на некоторые продукты продолжают расти в Казахстане

В некоторых регионах Казахстана цены на часть социально значимых и некоторых других продуктов питания начали снижаться. Однако за счет удорожания остальных, в целом, годовая инфляция сохраняется на высоком уровне.

В рамках традиционного обзора цен мы рассмотрели предложения на рынках и в супермаркетах Казахстана. Изучали ситуацию корреспонденты Zakon.kz.

В Астане цены особо не изменились

Сахар на рынке стоит 480 тенге за килограмм, а в магазинах у дома просят уже 560 тенге.

Рис "Баракат" на рыночных прилавках – от 640, а "Лазер" – 1400 тенге. В магазинчиках "Баракат" стоит 690 тенге.

Макароны "Султан" стоят примерно одинаково – за 400-граммовую упаковку на рынке придется заплатить 400 тенге, а в магазине – 420.

За десяток яиц высшей категории рыночные торговцы просят 700 тенге, а в магазинах можно найти за 610.

На муку "Цесна" разница цен почти минимальна: 920 за 2-килограммовую упаковку на рынке и от 910 – на базаре.

Масло подсолнечное начинается от 1100 на рынке и от 1000 – в магазинах у дома.

Картофель на рынке стоит 200 тенге, в магазине – 210-220. Лук 300 и 310-330, соответственно. Цены на свеклу и морковь одинаковы на всех прилавках – 300 и 200 тенге за килограмм, соответственно.

Капуста стоит 200 тенге за килограмм на рынке и 250 – в магазинчиках.

В Алматы дорожают овощи, но дешевеет сахар и подсолнечное масло

Алматинские цены в супермаркетах ведут себя по-разному. Например, подешевел картофель и вместо 299 тенге его продают за 205 тенге. Зато лук "взлетел" с 97 сразу до 305 тенге за килограмм.

Подорожали морковь и капуста. На первую цена поднялась со 163 до 209 тенге, на вторую – с 95 до 219.

Цена на капусту также возросла – вместо 95 тенге продается за 219 тенге за килограмм.

Стоимость 2-килограммового пакета муки первого сорта местного производителя снизилась с 853 до 709 тенге.

Ценник на гречневую крупу также уменьшился. Килограмм крупы на развес предлагают за 535 тенге. В упаковке, в зависимости от производителя, 800 гр. продается за 709 тенге. Цена на рис отечественного производства "Баракат" на развес остается стабильной, его можно купить за 519 тенге.

Цена за 400-граммовую упаковку макаронных изделий отечественного производства незначительно изменилась. Если раньше ее можно было приобрести от 357 до 367 тенге, то теперь – от 359 до 369 тенге.

Цена на яйца не стабильна. Так, 10 штук "отборных" можно взять от 565 до 759 тенге, в зависимости от производителя.

Подешевело подсолнечное рафинированное масло. Литровая бутылка одного из казахстанских производителей две недели назад стоила 962 тенге, теперь же – 879.

Мясо говядины можно было купить от 3100 тенге и выше, теперь же цена изменилась до 3200 за килограмм, в зависимости от части мяса. Мякоть стоит до 5000 тенге. Говяжьи ребра в виде мелкокусковой нарезки можно приобрести за 3000 тенге за килограмм.

Цена на куриное мясо, в зависимости от грудинки, окорочков, бедер, от отечественных производителей варьируется от 1774 до 2902 тенге. Окорочка, в зависимости от веса, можно взять от 2373 тенге и выше.

Цена сахар периодически меняется: раньше килограмм стоил 544 тенге, сейчас – 489.

180 гр. натурального сливочного масла предлагается от 952 тенге, в зависимости от бренда. Спрэд можно купить дешевле – от 219 тенге. Сыр подорожал, и килограмм деликатеса можно купить от 4000 и до 5090 тенге.

Молоко в мягкой упаковке начинается от 433 тенге, также в зависимости от бренда, а в твердой – от 425.

Буханка социального хлеба все также стоит 83 тенге.

В Семее сливочное масло становится неким деликатесом

Еще две недели назад лук в Семее в продуктовых магазинах стоил 350 тенге за килограмм, однако к середине марта ценник изменился, и сейчас хозяйки покупают овощ по 300 тенге.

Изменились цены и на другую овощную продукцию. Практически по всем позициям этого ряда продуктов наблюдается небольшой "ценопад". Так, стоимость моркови снизилась с 200 до 160 тенге за килограмм. Качественный картофель – с 220 до 180 тенге. И только свекла и капуста пока "держат марку": свекла все еще стоит в магазинах не менее 300 тенге, а вот капуста подорожала со 150 тенге до 160 тенге за кило.

Все еще продолжает дорожать домашняя сметана. Если две недели назад литр стоил 3000 тенге, и это казалось пределом, то сейчас цена сметаны достигла уже 3200 тенге за литр.

Это дороже, чем килограмм самого отборного мяса, причем любого сорта и любого вида. Так, в Семее килограмм говядины стоит от 2600 до 2800 тенге, а конина – от 2800 и выше. Баранина и свинина продается на рынке по 2200-2400 тенге за килограмм, в зависимости от выбранного кусочка.

Цена на сливочное масло давно перешагнула все "пороги" и сегодня этот продукт становится доступен только обеспеченным семьям. Килограмм сливочного масла от сельхозпроизводителей из соседних районов достигает 4000 и даже 5000 тенге.

Малодоступен для многих и творог. На рынке еще две недели назад его реализовали по цене 1300-1500 тенге за килограмм, сегодня же его стоимость выросла кое-где до 1800 и даже 2000 тенге. Самое дешевое молоко продают по 390 тенге, а самое дорогое – по 520 за литр. Кефир же стоит от 420 до 580 тенге за литр.

Продолжая обзор мясомолочных цен, отметим, что фарш из конины продают по 3700 тенге за килограмм, а цена казы составляет 5500 тенге. Говяжий фарш стоит на рынке 2700 тенге, а вот карта – от 4000 до 4500 тенге за килограмм.

Начиная с нового года, цена на курицу и окорочка в Семее постепенно снижается.

Фото: Zakon.kz

Самое дешевое и доступное мясо местной птицефабрики можно приобрести по цене 1250, еще две недели назад она стоила на 100 тенге дороже. Впрочем, есть точки, где курочку реализуют по 1450 тенге, но это, в основном, в магазинчиках "у дома", расположенных на окраинах города. Куриное бедро продают от 1200 до 1450 тенге за килограмм, грудку – по 1300, суповой набор можно приобрести по 1260 тенге и выше.



Однако цены на куриное яйцо, наоборот, нестабильны. Цены на рынках Семея на этот продукт колеблются от 480 до 570 тенге чуть ли не каждую неделю.

Цены на продукты бакалейного ряда на рынке несколько стабилизировались. Килограмм риса на развес сегодня стоит 550 тенге, а 1,5 месяца назад ценник составлял 600 тенге. Гречка аналогичного качества продается по цене 600 тенге за килограмм, при этом в середине января – 640 тенге. В пачках рис и гречка стоят на порядок дороже. Цена – примерно 670-800 тенге, да только в пачке содержится от 400 до 800 граммов вместо килограмма.

Кроме того, в пачках реализуют: горох по 300 тенге (причем вес всегда не "дотягивает" до килограмма), ячневую крупу по 240 тенге, кукурузную крупу по 350 тенге и "Геркулес" - по 310 тенге за килограмм. Рожки можно купить по 400 тенге и выше. Все зависит от производителя.

Сахар в Семее стоит 500 тенге, а 2-килограммовые пачки муки высшего сорта можно приобрести за 570 тенге. Хлеб же стоит 140 тенге за буханку. Стоимость растительного масла домашнего отжима 700 тенге за литр, а вот заводской продукт – около 900 тенге.

В специализированных рыбных лавках и отделах покупателей немного. Селедку можно купить по 1200 тенге за килограмм, скумбрию в пряном рассоле по 2300 тенге. Консервы из скумбрии, иваси или сайры по 850 тенге за штучку.

В Костанае помогают поставки из стабфонда

За две недели в Костанае несколько подешевела часть продуктов, которые супермаркет получает из стабилизационного фонда. За это время пять наименований стали дешевле, три подорожали, остальные позиции в списке социально значимых продуктов питания остались на прежнем ценовом уровне.

Подорожали конина, окорочка и картофель. За две недели начальная цена на конину подросла на 100 тенге, теперь ее продают по 2900 тенге. Почти на 50 тенге увеличилась стоимость килограмма окорочков. Они вернулись к показателю 1123 тенге, который был в середине января, до проведения продаж по акции. Вернулся к прежней отметке в 153 тенге и местный картофель. Овощ всего две недели продавали на 10 тенге дешевле.

Остальные овощи местного производства, поставляемые в торговую точку из стабфонда, стоят по-разному. Капуста и морковь, которые две недели назад продавали по 109 тенге, подешевели до 90 тенге. Но если первый овощ выглядит хорошо и можно найти как большие, так и средние вилки, то морковь по внешним показателям ему проигрывает. Овощ в лотке в основном большой и даже огромный, но грязный и есть битый. А что касается репчатого лука и свеклы, то они стабильно держат планку на уровне 145 и 185 тенге за килограмм.

Самый большой ценовой "прыжок вниз" совершили говядина и гречневая крупа на развес. И если первый продукт дешевел постепенно, и по итогам двух недель начальная цена на мясо снизилась с 2300 до 2100 тенге, то второй подешевел сразу на 60 тенге. Теперь эту крупу из стабфонда можно купить за 399 тенге за кило.

Среди куриных яиц стали дешевле только большие лотки по 30 штук. Их цена уменьшилась на 25 тенге. Теперь такой лоток от костанайского производителя можно купить за 1380 тенге.

Фото: Zakon.kz

Что касается лотков, где 10 яиц, то товар из соседней СКО продают, как и раньше, по 549 тенге, а от местных птицефабрик – по 565 тенге.



Среди развесных товаров стабильную цену сохранил рис – 515 тенге, макароны – от 295 тенге и сахар – 380 тенге за килограмм.

На полках супермаркета стал шире ассортимент молока жирностью 2,5%: здесь можно найти продукт костанайских, акмолинских, северо-казахстанских производителей. Стоимость постоянно отслеживаемого продукта от местного производителя осталась прежней – 405 тенге.

Неизменный ценник уже несколько месяцев сохраняют литр подсолнечного масла, который стоит от 859 до 953 тенге в зависимости от производителя, и пакет муки 1 сорта весом в два килограмма – 639 тенге. В этом списке и свинина, ее можно купить от 1900 до 2300 тенге за килограмм в зависимости от части туши.

В Павлодаре цены стабильно высокие

Сегодня маркетинговый ход с уменьшенными упаковками становится нормой. В Павлодаре с недавнего времени половинками продают торты. Однако простого математического действия достаточно, чтобы легкая эйфория от цифр на прилавке исчезла и стало ясно – продукция только дорожает.

Цена на молоко местного производителя жирностью 2,2% и объемом 0,9 л составляет 298 тенге. В расчете на литр получится уже 331 тенге. Стандартная пачка творога жирностью 9% уменьшилась до 190 г. и стоит 454 тенге. Приплюсуем цену за 10 г – получаем 478 тенге. Кефир в 2,5% тоже продают упаковках 0,9 литров по цене 314 тенге. Рафинированное подсолнечное масло разлито как в литровые бутылки, так и в 0,9. Разбег цены соответственно от 990 до 1060 тенге. На ценниках к охлажденной куриной продукции красуются цифры за 100 г., в итоге кило филе в среднем 2100 тенге, окорочка – 1600. Тушка курицы – 1500 тенге за кг.

Но с мясом на рынке прием со скрытым ростом цен не работает и прекрасно видно, что например говядина подорожала. Средняя цена по Павлодару – 2600 тенге, но местами превышает барьер в 3000 тенге. Так, если антрекот можно купить за 2300, то вырезка обойдется в 3100 тенге.

Хочется дешевле – идите на социальную ярмарку, где обещают мясо по 1900-2100 тенге за кг. Здесь же, как и в специальных отделах в магазине можно приобрести литр подсолнечного масла по 848 тенге, но не более трех бутылей в одни руки. Нерафинированное масло дешевле – 700-780 тенге, а мука высшего сорта – по 200 тенге за кг.

Макаронные изделия на развес продают по 390 тенге за кг. Ограничено реализуют сахар по социальной цене в 426 тенге, рис по 418 тенге за кг, муку 1 сорта по 183 тенге, лук по 158 тенге, капусту по 104 тенге, картофель по 106 тенге.

В коммерческих отделах цена картофеля составляет 160 тенге, огурцы в среднем продают по 1000 тенге, томаты – 1500 тенге. Немного снизилась цена на лук – до 280 тенге. Яйцо куриное 1 категории от местного производителя на той же ярмарке реализуют по 410-450 тенге за один десяток, тогда как в магазинах цена доходит до 500 тенге.

Сыр и сливочное масло остаются дорогим удовольствием. Твердый сыр сорта "Алиса" - один из самых недорогих белорусских продуктов, в павлодарских магазинах стоит от 4500 до 5000 тенге за кг. Масло "Крестьянское" от местного завода в его же фирменном магазине можно приобрести по 2650 тенге (в других отделах по 3500), а вот сорт "Элитный" почти вдвое дороже. Впрочем, и здесь есть возможность выбрать кусочек поменьше.

В Шымкенте цены медленно поползли вниз

В шымкентских супермаркетах продукты подешевели, хоть и не радикально. Картофель под вывеской "молодой, казахстанский" в конце февраля предлагался по цене в 225 тенге, а теперь – 190 тенге. Лук с февральских 210 тенге подешевел до 185 тенге за кило. Для гурманов и любителей готовить пищу с телевизионными кулинарными шоу есть красный лук по 520 тенге.

Морковь стоит 150 тенге, однако появился новый продукт с еще более привлекательной стоимостью: морковь казахстанская мытая - 130 тенге.

Свекла по цене несколько дороже рыночной, но все же сопоставима с нею – 215 тенге за кг.

Помидоры из разряда привычно употребляемых перешли в категорию деликатесов. Выращенные в казахстанских теплицах продаются по цене 1520 тенге за кг. Но есть и альтернатива в виде туркменских томатов по 1450 тенге за кг. Огурцы стоят от 925 тенге до 1240 тенге за кг.

Подешевели также яйца. Продукция шымкентской птицефабрики предлагается по 2190 тенге за четыре десятка. На прилавках лежат окорочка по социальной цене в 1075 тенге за кг, которые соседствуют с продукцией российских производителей по 2495 тенге за расфасованную в вакуумную упаковку куриную голень. Здесь же, как указано на упаковке "голень петуха" по 1599 тенге за кг и куриная грудинка по 2264 тенге.

Масло сливочное особое, 82,5% жирности стабильно стоит немногим более 2400 тенге. А вот молоко слегка "сбросило" в цене. Если в конце февраля "Деревенское" 2,5% жирности в двухлитровой упаковке стоило 1032 тенге, то сейчас – 875. Молоко петропавловское остается почти в одной цене – 900 мл, 2,5%, расфасованное в термопакеты по 536 тенге.

Фото: Zakon.kz

Социальная цена развесных макарон фирмы "Мадина" длительное время остается неизменной – 300 тенге кг. При этом, расфасованные по вакуумным пакетам рожки "особые" этого же производителя стоят 260 тенге за 400 грамм.



Утвердилась в цене мука. На протяжении двух недель стоимость мешка фортифицированной муки высшего сорта в 50 кг одного из местных производителей остается 14375 тенге, мука первого сорта – 11 255 тенге. У другого мукомольного производства пятидесятикилограммовый мешок муки первого сорта стоит 12813 тенге. Расфасованная по 2 кг пачкам мука "Пионер" высшего сорта стоит 863 тенге, то есть 432 тенге за кг.

Расфасованный рис в супермаркете стоит от 500 до 568 тенге за килограмм. Сахар – 410 тенге.

Цены на мясную продукцию "кусаются". Говяжий фарш можно найти по 2500 тысячи тенге, хотя обычно 3200 за килограмм. Говяжьи ребрышки по 2700, грудинка по 2450, филейная часть по 2950 тенге.

Стабильны цены на баранину – целая задняя баранья нога по 2950 тенге за кг, а передняя, с лопаточной костью по 3100 тенге.

Цены в Усть-Каменогорске: необъяснимые тенденции

В общем цены на социально-значимые продукты не изменились, хотя неожиданно подешевели огурцы, а вот мясо дорожает.

Куриная продукция в цене также стабильна, причем стоимость окорочков и крыльев не меняется уже второй месяц. В магазинах можно приобрести бедра и крылья по 1860 и 1380 тенге соответственно за килограмм.

Свинина и говядина подорожали. Килограмм говядины стоит от 2200 до 3500 тенге за килограмм, мякоть свинины – уже 2800 тенге, стейки и ребра – 2400, а шея – 3300 тенге за кило. Это на 100-400 тенге больше, чем всего две недели назад. Зато свиной суповой набор можно купить за 800 тенге.

Фото: Zakon.kz

Конину на рынках Усть-Каменогорска продают 3200-3500 за килограмм, фарш свино-говяжий и свиной подорожал до 2600 тенге.



Скачет цена на яйца. Если в конце февраля десяток можно было купить за 620-630 тенге, то сейчас не менее, чем за 640-670 тенге.

А вот цена на крупы радуют своей стабильностью уже третий месяц. В социальных отделах можно найти гречку на вес за 485 тенге, а в магазине ее цена доходит и до 530-600 тенге за килограмм, рис – от 515 до 700 тенге за килограмм. Сахар по-прежнему по 630-650 тенге за кило.

Не изменилась за последние две недели стоимость подсолнечного масла – 1200 тенге за литр, а также хлеба – булку белого можно купить за 120-140 тенге, цена нарезного ржано-пшеничного в упаковке доходит до 260 тенге.

Однако медленно, но верно растет цена на молочную продукцию. К середине марта сметана стоит от 670 до 750 тенге за стандартную баночку в 380 граммов, молоко в мягкой упаковке – не менее 485-490 тенге, а в тетрапакете – 600 тенге за литр, кефир – 560-570 тенге.

Стоимость лука, картофеля, капусты и моркови в отделах стабфонда стабильна – 120 тенге за килограмм, а вот в магазинах доходит до 250 тенге за кило, лука – 300 тенге за килограмм. Зато цена на бананы и яблоки не меняется уже несколько месяцев – 1000 и 650 тенге за кило соответственно.

Неожиданно подешевели огурцы. Сразу в нескольких магазинах этот овощ можно было купить за 1270-1300 тенге, что существенно ниже привычных 1900-2100 тенге за кило.

Сыры и рыба по-прежнему стабильно дорогие. Стоимость килограмма сыра "Маасдам" 6160 тенге. Стейки семги стоят в районе 8000 тенге за килограмм на рынке, а в магазине – до 10 500, замороженная скумбрия 2300 за кило, минтай – 1750, а филе судака – 3500 тенге.

В Актобе за год цены выросли на четверть

В Актобе стоимость корзины социально значимых продовольственных товаров по данным бюро нацстатистики АСПиР РК увеличилась за неделю на 0,2%. С начала года цены на СЗПТ увеличилась на 2,1%. Хотя это самый низкий показатель по Казахстану, но в годовом выражении цены на СЗПТ в регионе выросли на 24,9%.

При этом примерно с середины февраля на продовольственном рынке Актобе наблюдается ценовое затишье, на что повлияли поставки из стабилизационного фонда.

На социальные полки коммунальных магазинов "Табыс" в результате продовольственной интервенции поступают картофель по 135 тенге за килограмм, лук по 130 тенге за килограмм и капуста белокочанная по 80 тенге за килограмм. Кстати, капусту из стабфонда надо еще найти – очень быстро раскупают.

В сетях супермаркетов картофель предлагают по 187-189 тенге за килограмм. Продукцию местных производителей реализуют по 135 – 140 тенге за килограмм. В магазинах у дома от 200 тенге за килограмм.

Цена на лук репчатый в супермаркетах зафиксирована на уровне 290 тенге за килограмм. Местный овощ предлагают по 194-199 тенге за кило, продукция стабфонда реализуется по 130 тенге за килограмм. В магазинах у дома цена овоща доходит до 325 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Цена на капусту белокочанную в супермаркетах предлагают по 129-135 тенге за килограмм, в магазинах у дома ее цена начинается от 170 тенге за кило. На рынках цена составляет 120-130 тенге за килограмм.



Морковь в сетях подорожала со 158 до 164 тенге за килограмм. В магазинах у дома корнеплод предлагают по 250 тенге за килограмм. На рынках – 160 – 200 тенге за килограмм.

Цена на рис шлифованный начинается от отметки 496 тенге за килограмм. А вот сахар-песок и гречка подешевели. Первый продукт реализуют в супермаркетах по 407 тенге за килограмм против 415 неделей ранее, второй по 428 тенге за килограмм против 441 за кило.

Упала цена на подсолнечное масло. Она начинается от 649 тенге за литр. На социальных полках – от 777 тенге за литровую бутылку.

Куриные окорочка продолжают дешеветь вторую неделю. В конце февраля упали с 966-987 до 924 тенге за килограмм, а за минувшую неделю цена снизилась до 920 тенге за кило.

Килограмм говядины на кости предлагают от 2400 тенге, конину от 2800 тенге, свинину – по 1450 тенге. Бройлерные куры – от 1099 тенге за килограмм. Продукцию костанайской птицефабрики реализуют по 1282 – 1348 тенге за килограмм в зависимости от сетей ритейлеров.

Не изменилась цена на молоко и кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке "финпак" – 299-300 и 328-330 тенге за литр.

Весовые рожки в зависимости от производителя и ритейла предлагают от 253 до 309 тенге за килограмм. Куриные яйца I категории на прилавках супермаркетов – от 473 до 512 тенге за десяток. В магазинах у дома данный продукт реализуют по 550-600 за 10 штук.

Муку I сорта в сетях продают от 203 тенге за килограмм. Хлеб пшеничный из муки I сорта стоит 87 тенге за булку 550 граммов.

В Актау после скандала подешевели овощи

После того, как в областном управлении предпринимательства и торговли заявили о цене, по которой должен продаваться лук в крупных торговых точках, жители в социальных сетях начали писать гневные комментарии. Ведь супер- и гипермаркеты даже не думали снижать цены на лук, а продавали его в несколько раз дороже. На этой неделе цены немного стабилизировались. Теперь килограмм лука продают не за 350 тенге, а за 300 тенге (хотя и это далеко от той цены, которую обещал акимат – 187 тенге). Картофель также подешевел на 34 тенге, цена на капусту осталась прежней – 200 тенге за кг. Огурцы подешевели за неделю сразу на 567 тенге. Зато выросли цены на морковь. На прошлой неделе килограмм стоил 278 тенге, а на нынешней – уже 300 тенге. Помидоры также подорожали на 55 тенге.

Цены на кисломолочную продукцию практически не изменились. Литр молока 2,5% стоит 480 тенге (цена снизилась на 4 тенге), творог – 900 тенге, сметана – 420 тенге. Яйца подорожали на 10 тенге, цена за десяток теперь составляет 600 тенге.

На днях в Актау также подорожал чай. Если раньше пачка листового чая стоила 1100 тенге, то теперь цена доходит до 1400 тенге.

В Петропавловске дешевеют яйца и радуют цены на местную рыбу

Цены на куриные яйца на прилавках магазинов становятся все демократичнее. Десяток отборных высшей категории можно купить уже за 640 тенге, что на 48 тенге дешевле, чем две недели назад. Самое ходовое яйцо первой категории из запасов стабфонда можно купить по-прежнему по четыреста двадцать тенге, а на рынке даже и за 400 тенге.

Местные рыбаки открыли весенний сезон рыбалки. Свежий карась и пелядь, которые больше всего водятся в североказахстанских водоемах, теперь продаются практически на каждом шагу. Мелкий карась по 235 тенге, средний – 340, а крупный, который вполне можно не просто пожарить, но и даже запечь, как рыбу благородных пород – 460 тенге.

Фото: Zakon.kz

Мясистая свежая пелядь, которую местные хозяйки любят использовать для пирогов, запекать и солить в пряных рассолах стоит 2640 тенге.



Стоимость овощей прошлогоднего урожая остается в пределах прежних величин. Картофель – от 105 до 108 тенге, капуста – 131 тенге, морковь – 152 тенге за килограмм. При этом на овощных прилавках стали появляться уже и овощи нового урожая, привезенные с юга. Так на севере уже можно купить свежие огурцы, которые имеют вкус и запах. Их называют "тепличными", цена – от 1100 тенге за килограмм. Помидоры, известные у местных как "ташкентские", можно купить по 1600 тенге за килограмм. Пучок свежего редиса – 500 тенге.

На прежнем уровне остаются цены на мясо. Вырезка говядины – 3500-3700 тенге. При этом весна, которая резко сократила сроки хранения мяса во время доставки на рынки, помогает быть демократичнее рыночным продавцам. На городских рынках можно поторговаться и купить вырезку за 3300 тенге. Бюджетную грудинку или ребра можно взять за 2300 тенге. Самым дорогим мясом остается конина. Жая – от 3700 тенге, задняя часть, хребет – от 3500 тенге.

В Атырау подорожали куриные яйца и подешевели овощи

В супермаркетах нефтяной столицы цена куриных окорочков в пределах 1081 тенге за кило, и ценники на них остаются "замороженными" несколько недель. Куры 1 сорта в пределах 1680-1829 тенге за килограмм, в зависимости от страны-производителя, российский продукт дороже.

Стоимость куриных яиц первого сорта в супермаркетах по-прежнему 490 тенге за десяток, а второго сорта и коричневого цвета 450 тенге. В магазинах у дома первый сорт вместо прежней цены 480 тенге за десять штук стал стоить 500 тенге.

175-граммовая пачка сливочного масла "Крестьянское" жирностью 72,5% продается по 1506 тенге, 180 граммов сорта "Новая деревня" 82,5% – 1573 тенге, а 400-граммовая упаковка жирностью 72,5% "Кубанское золото" – 4872 тенге. Литровая бутылка растительного масла в пределах 900 тенге.

Говядину продают от 2500 до 2800 тенге, в супермаркетах гораздо дороже: 1 сорт реализуют по 3000 тенге за килограмм, лангет – 3800 тенге. Суповой набор 2640 тенге. Цена конины, как и говядины, не изменилась, от 2500 до 3000 тенге.

Фото: Zakon.kz

В продаже сахарный песок по 469 тенге за кило, гречка по 549 тенге, рис по 521 тенге, то есть ценники на эти товары остаются на том уровне, что были две недели назад. Муку первого сорта продают по 300 тенге за кило.



Литр молока сорта "эконом" жирностью 3,25% реализуют по 528 тенге, молоко российского производства объемом 950 мл 2,5 % жирности – 1000 тенге, а 3,2% – 1057 тенге.

Буханка хлеба из муки первого сорта 110 тенге, а высшего сорта 140 тенге. Килограмм манной крупы 323 тенге, кукурузной муки 302 тенге. Подешевели 400- граммовые пачки макарон, стали по 154 тенге вместо прежних 195 тенге. Большое количество различных марок на макаронную продукцию реализуются с красными ценниками, и скидки существенные, макароны "перья" были 355 тенге за 400- граммовую пачку, а теперь 249 тенге.

Овощи тоже упали в цене. Стоимость картофеля снизилась с 220 до 215 тенге за килограмм. Лук тоже подешевел с 351 тенге до 338 тенге, капуста с 156 до 130 тенге, морковь с 250 до 208 тенге, свекла с 234 до 221 тенге за кило.

Авторы: Дарига Турисбекова, Екатерина Гуляева, Таисия Колевид, Ирина Адылканова, Сергей Павленко, Кира Мороз, Александр Сергеев, Кирилл Александров, Инна Литвиненко, Светлана Новак