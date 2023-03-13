Девочка весом почти семь килограммов родилась в Костанае

В перинатальном центре Костанайской областной больницы появилась на свет девочка весом 6700 граммов и ростом 69 см, сообщает Zakon.kz.

В акушерской практике младенца с весом 4-5 кг принято считать гигантским.

"6 кг и более — это по-настоящему редкость. Старожилы не припомнят, чтобы в Костанае рождался ребенок с таким весом", — говорят в перинатальном центре.





Фото: пресс-служба Костанайской областной больницы

Специалисты отметили, роды у мамы прошли по плану, методом кесарева сечения. Новорожденная двое суток провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.





Фото: пресс-служба Костанайской областной больницы

"Сегодня мама и малышка чувствуют себя хорошо. Девочке уже дали имя — Айару, она третий ребенок в семье", — уточнили в центре.

21 ноября 2022 года сообщалось, что в Атырау в областном перинатальном центре родился мальчик весом 5700 г, ростом 64 см.