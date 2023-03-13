Девочка весом почти семь килограммов родилась в Костанае
Фото: pixabay
В перинатальном центре Костанайской областной больницы появилась на свет девочка весом 6700 граммов и ростом 69 см, сообщает Zakon.kz.
В акушерской практике младенца с весом 4-5 кг принято считать гигантским.
"6 кг и более — это по-настоящему редкость. Старожилы не припомнят, чтобы в Костанае рождался ребенок с таким весом", — говорят в перинатальном центре.
Фото: пресс-служба Костанайской областной больницы
Специалисты отметили, роды у мамы прошли по плану, методом кесарева сечения. Новорожденная двое суток провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Фото: пресс-служба Костанайской областной больницы
"Сегодня мама и малышка чувствуют себя хорошо. Девочке уже дали имя — Айару, она третий ребенок в семье", — уточнили в центре.
21 ноября 2022 года сообщалось, что в Атырау в областном перинатальном центре родился мальчик весом 5700 г, ростом 64 см.
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