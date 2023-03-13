Трое несовершеннолетних сознались в жестоком избиении мужчины в Алматинской области

В социальных сетях 12 марта появились ужасающие фотографии избитого мужчины - жителя села Тургень. В различных Instagram-пабликах говорилось, что он был жестоко избит тремя несовершеннолетними в Алматинской области, после чего впал в кому, сообщает Zakon.kz.

В областной полиции рассказали, что 7 марта 2023 года в 3:17 в больницу Есика с различными травмами был доставлен 49-летний мужчина - житель села Таутургень.

Сотрудниками криминальной полиции с участием ювенальной полиции УП Енбекшиказахского района были установлены и задержаны трое несовершеннолетних 2006, 2007 и 2008 годов рождения, подозреваемых в нанесении травм 49-летнему мужчине.

"Во время следственных действий задержанные признались, что 6 марта около 2:00 в селе Тургень нанесли телесные повреждения неизвестному взрослому человеку", - рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе областной полиции 13 марта.

В ведомстве отметили, что данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по ст. 106 ч. 2 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"В настоящее время проводится досудебное расследование с назначением необходимых экспертиз". Пресс-служба ДП Алматинской области

Иная информация, как пояснили в областной полиции, в порядке ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

11 марта 2023 года сообщалось, что трое мужчин избили и ограбили прохожего в Астане. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудниками криминальной полиции были установлены трое подозреваемых - молодые люди в возрасте 18, 20 и 21 года, один из которых ранее судим. Отмечалось, что они находятся под арестом.