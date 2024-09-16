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Троих мужчин подозревают в жестоком убийстве парня в Туркестанской области

троих жителей Туркестанской области подозревают в жестоком убийстве, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 22:37 Фото: Zakon.kz
В селе Аксукент Туркестанской области трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили молодого человека, нанеся ему смертельные травмы. Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг, сообщает Zakon.kz.

По информации otyrar.kz, перед убийством злоумышленники отобрали у погибшего автомобиль и на нем поехали в Шымкент.

"Один из участников преступления записал видео с избитым молодым человеком и отправил его своей матери и другу, но, несмотря на увиденное, они не предприняли никаких действий. По словам родственников погибшего, полиция задержала лишь одного из подозреваемых", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области заявила, что по факту гибели потерпевшего возбуждено уголовное дело.

"Один из подозреваемых был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента. Также возбуждено уголовное дело в отношении лиц, укрывших преступление. Расследование продолжается, и все обстоятельства происшествия устанавливаются", – заявили в полиции.

Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что при загадочных обстоятельствах умер 37-летний заключенный в колонии Шымкента. В тюрьме мужчина оказался лишь месяц назад. Родственники осужденного убеждены, что сотрудники учреждения избили его до смерти.

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