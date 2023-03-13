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Президент анонсировал новые инициативы после выборов в Мажилис и маслихаты

Президент анонсировал новые инициативы после выборов в Мажилис и маслихаты Фото: akorda.kz
Одной из главных задач правительства и акимов областей глава государства Касым-Жомарт Токаев считает повышение качества жизни людей. Об этом он заявил 13 марта 2023 года на совещании с акимами и руководителями госорганов, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что каждый казахстанец должен почувствовать, что в стране происходят позитивные изменения. Для этого необходимо последовательно разъяснять населению значимость реализуемых инициатив.

"Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив".Касым-Жомарт Токаев

Он высказался о тех, кто призывает нарушать общественный порядок в стране.

"Мы не допустим действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия. Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны".Касым-Жомарт Токаев

Как напомнил глава государства, он не раз уже говорил, что "нам нужно, прежде всего, верховенство закона".

"Если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ. Поэтому мы должны сплоченно трудиться".Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

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