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Взрыв в многоэтажке Темиртау: семь человек получили ожоги

газ Фото: ДЧС Карагандинской области
В квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошла вспышка газо-воздушной смеси. В последствии произошел пожар. Инцидент случился 13 марта в 13:56 в Шестом микрорайоне, сообщает Zakon.kz.

7 человек получили ожоги. Среди пострадавших было 5 детей. 

"Двое взрослых с термическими ожогами около 70-80%, были госпитализированы в отделение реанимации. Трое детей в детской больнице Темиртау, были госпитализированы в реанимационное отделение, с отравлением угарным газом", - рассказали в Управлении здравоохранения Карагандинской области.

Одного ребенка перенаправили в Областную детскую клиническую больницу города Караганды. Другого ребенка с локальными ожогами конечностей отправили на амбулаторное лечение.

Состояние пациентов, находящихся в медицинских учреждениях, стабильное. Состояние пострадавших в реанимационных отделениях - стабильно тяжелое.

пожар

Фото: ДЧС Карагандинской области

Как отметили в ДЧС, на месте были повреждены межквартирная стена, входная дверь квартиры и оконные блоки подъезда. Пожар ликвидировали в 14:19.

14 февраля произошел взрыв газа в Туркестанской области. Один человек погиб. При инциденте обрушилась крыша и стена.

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