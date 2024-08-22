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В Таразе горел пятиэтажный дом: жильцов эвакуировали

Пожарный кран, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 06:25 Фото: Zakon.kz
Ночью 22 августа в городе Тараз на третьем этаже в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, прибывшие пожарные по лестничному маршу эвакуировали пять человек. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м.  Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее школьник из Тараза, обладатель гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" 2023 года по направлению "Информационные технологии" Канат Тажихан реализовал и презентовал свой проект Future Solar Power Plant.

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