Режим ЧС объявлен в Уральске

Режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба объявили в Уральске из-за угрозы паводков, сообщает Zakon.kz.

По информации " Мой город ", на протяжении нескольких дней улицы Уральска напоминают Венецию.





Коммунальщики работают круглосуточно. Уже затоплены 17 зданий, девять из которых школы и спортивные объекты, остальные — частные дома.







Как рассказал заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, оперативный штаб принял решение объявить в городе режим чрезвычайной ситуации природного характера. Основная причина паводков — это высокий уровень промерзания почвы.



"12 марта со стороны Свистун горы, Сарытау, с канала Саратовской трассы и канала в районе Птицефабрика образовалась талая вода. Водопропускные сооружения не смогли справиться с таким потоком. Вода не впитывается в почву, так как глубина ее промерзания составляет более одного метра и вода пересекла три вала, канал переполнился. Из-за задержки воды в водопропускной трубе в микрорайоне Сарытау вскрыли участок дороги по улице Айткулова, в противном случае подтопленными оказались бы дома в частном секторе. Но несмотря на это, вода настигла подвалов многоэтажных домов — это восемь домов по улице Монкеулы, в которых живут тысячи человек. Для безопасности нам пришлось отключить в них электроэнергию. Мы сейчас не покладая рук трудимся для того, чтобы откачать воду и подать электричество", — рассказал Жандос Дуйсенгалиев.





По его словам, в данное время объем воды в канале уменьшился, однако на возвышенностях все еще есть нерастаявший снег и лед, они представляют угрозу населенным пунктам. Каналы в данный момент справляются со своей задачей, но все же власти предпринимают дополнительные меры, а именно сооружают плотины возле каналов. На помощь коммунальщикам и спасателям пришли военнослужащие.





Кроме этого, было принято решение снизить давление питьевой воды.







Вместе с тем, отмечается подъем уровня воды на реках Чаган и Деркул, что создает угрозу подтопления жителям дачных участков.



