В Казахстане вдвое увеличилось число работающих россиян

В два раза увеличилось число россиян, которые едут в Казахстан на заработки. Такие данные предоставила Евразийская экономическая комиссия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", если в 2021 году в Казахстан с целью трудоустройства въехали 31 600 граждан соседней страны, то в прошлом - уже 63 тысячи россиян.

Алтынай Омурбекова, директор Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК отмечает, что статистику ведут только по трудящимся.

"То есть по людям, которые приезжают в ту или иную страну с конкретной целью осуществления трудовой деятельности, и это те люди, которые при регистрации предоставляют трудовой договор. А уже сколько людей в целом въехало, это уже могут сказать пограничные органы, миграционные органы. Потому что у людей разные цели могут быть, мы фиксируем только тех, у кого цель трудоустройство". Алтынай Омурбекова





В странах ЕАЭС, как уточняют специалисты, трудовыми мигрантами считаются более 1,5 миллионов человек. Это те люди, которые в поисках работы перемещаются внутри Евразийского экономического союза.

В августе 2022 года специалист рассказал, какие специалисты нужны Казахстану и сколько им готовы платить.