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Мир

Вдвое увеличилось число жертв стрельбы в Черногории

умер еще один пострадавший во время стрельбы в Черногории, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 22:37 Фото: Zakon.kz
До 14 человек увеличилось число погибших при стрельбе в кафе в городе Цетинье в Черногории, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 48-летнему пострадавшему сделали операцию, в течение двух дней его здоровье улучшалось. Однако внезапно его состояние ухудшилось, появились осложнения, которые в итоге привели к летальному исходу.

"С сожалением сообщаем вам, что скончался пациент К. Д. (1985 года рождения), поступивший в Клинический центр Черногории в связи с травмами, полученными в результате трагического события в столице Цетинье", – заявили в Клиническом центре страны в Подгорице.

Ранее сообщалось, что посиделка в баре обернулась гибелью семи человек в Черногории.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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