Вдвое увеличилось число жертв стрельбы в Черногории

До 14 человек увеличилось число погибших при стрельбе в кафе в городе Цетинье в Черногории, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 48-летнему пострадавшему сделали операцию, в течение двух дней его здоровье улучшалось. Однако внезапно его состояние ухудшилось, появились осложнения, которые в итоге привели к летальному исходу.

"С сожалением сообщаем вам, что скончался пациент К. Д. (1985 года рождения), поступивший в Клинический центр Черногории в связи с травмами, полученными в результате трагического события в столице Цетинье", – заявили в Клиническом центре страны в Подгорице.

Ранее сообщалось, что посиделка в баре обернулась гибелью семи человек в Черногории.