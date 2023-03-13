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Минздрав наделят новыми функциями

Минздрав наделят новыми функциями Фото: Zakon.kz
Минздрав подготовил изменения и дополнения в постановление правительства, предусматривающие ряд новых функций, сообщает Zakon.kz.

Так, в Положение о Министерстве здравоохранения добавлены следующие новые функции

  • разработка и утверждение методики распределения объемов услуг или средств субъектам здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;
  • разработка и утверждение методики расчета индикаторов и рейтинговой оценки деятельности субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Как поясняется, эти нововведения позволят внедрить автоматизированное распределение объемов медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с учетом рейтинговой оценки субъектов здравоохранения, рассчитанной на основе индикаторов оценки показателей ресурсной базы, уровня менеджмента и качества оказания медицинской помощи медицинской организации.

Кроме того, позволит сделать процесс распределения объемов прозрачным, систематизированным, а также снизит коррупционные риски.

Кроме того, предусматривается, что Минздрав будет определять правила оказания медицинской помощи парамедиками.

Эта норма вводится для улучшения качества оказания экстренной медицинской помощи. А также расширения возможностей бригады при оказании экстренной медицинской помощи в связи с включением в состав парамедика.

5 февраля 2023 года сообщалось, что Минздрав РК внес изменения в приказ "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации", который предусматривает включение в состав бригады скорой помощи парамедика, прошедшего курс профессиональной подготовки.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 30 марта.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
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