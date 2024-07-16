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Министерство иностранных дел наделили новой функцией

Посольства Казахстана наделили новой функцией, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 11:43 Фото: gov4c.kz
Постановлением правительства Казахстана от 10 июля внесены изменения в функции Министерства иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Так, положение о Министерстве иностранных дел РК дополнено новым пунктом:

  • осуществление оформления, выдачи, замены, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК при обращении граждан Казахстана в загранучреждения Республики Казахстан.

Вместе с тем уточняется, что также осуществляется информирование этнических казахов, вдов кандасов и их общих детей, изъявивших желание добровольно переселиться в Республику Казахстан, об условиях въезда, в том числе в регионы, определенные правительством РК, в рамках региональных квот приема кандасов, условиях приема и мерах социальной поддержки.  

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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