Министерство иностранных дел наделили новой функцией

Постановлением правительства Казахстана от 10 июля внесены изменения в функции Министерства иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Так, положение о Министерстве иностранных дел РК дополнено новым пунктом:

осуществление оформления, выдачи, замены, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК при обращении граждан Казахстана в загранучреждения Республики Казахстан.



Вместе с тем уточняется, что также осуществляется информирование этнических казахов, вдов кандасов и их общих детей, изъявивших желание добровольно переселиться в Республику Казахстан, об условиях въезда, в том числе в регионы, определенные правительством РК, в рамках региональных квот приема кандасов, условиях приема и мерах социальной поддержки.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.