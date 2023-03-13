Где живут бедные казахстанцы
Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики подсчитали, что 5% казахстанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума. В четвертом квартале прошлого года их было 986 587 человек, сообщает Zakon.kz.
Больше всего бедных проживало:
- в Туркестанской области (8,5%);
- Мангистауской области (8,1%).
И меньше всего бедных проживало:
- в Астане (2,1%);
- в Улытауской области (2,2%).
Фото: gov.kz
На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более человек составил 8,9%. Это выше общего уровня бедности почти в 2 раза.
Фото: gov.kz
Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в четвертом квартале 2022 года составила 45 623 тенге.
Так, 1 марта стало известно, что черту бедности будут определять по-новому в Казахстане. Минтруда РК подготовило приказ "Об определении размера черты бедности".
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