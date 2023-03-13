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Где живут бедные казахстанцы

деньги, бедность Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики подсчитали, что 5% казахстанцев имеют доходы ниже прожиточного минимума. В четвертом квартале прошлого года их было 986 587 человек, сообщает Zakon.kz.

Больше всего бедных проживало:

  • в Туркестанской области (8,5%);
  • Мангистауской области (8,1%).

И меньше всего бедных проживало:

  • в Астане (2,1%);
  • в Улытауской области (2,2%).
казахстанцы, бедность

Фото: gov.kz


На риск бедности оказывает сильное влияние размер домашнего хозяйства. Так уровень бедности среди домашних хозяйств, состоящих из 5 и более человек составил 8,9%. Это выше общего уровня бедности почти в 2 раза.

бедность

Фото: gov.kz

Величина прожиточного минимума в среднем за месяц на душу населения в четвертом квартале 2022 года составила 45 623 тенге.

Так, 1 марта стало известно, что черту бедности будут определять по-новому в Казахстане. Минтруда РК подготовило приказ "Об определении размера черты бедности".

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