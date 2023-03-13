Поднять статус ветврачей и ввести для них социальный пакет хотят в Казахстане

Председатель комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Аскар Жакупбаев на брифинге в СЦК 13 марта поделился хорошими новостями для ветеринарных врачей. Для них хотят ввести социальный пакет, а также предоставить возможность зарабатывать больше, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жакупбаев рассказал, что ветврачи Казахстана теперь смогут зарабатывать в разы больше.

"К сожалению, на сегодняшний день у ветврачей нет статуса, который определен законом и в сетке, который установлен государством, он находится в числе прочих. Это, конечно, негативно отражается. Будет установлен статус ветврача - у педагогов есть, у медиков есть и теперь у них тоже будет статус. Будет установлено пособие на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов: когда он будет выходить в отпуск он будет получать два должностных оклада. Будет доплата за ученую степень". Аскар Жакупбаев

По его словам, такие нормы предлагаются в рамках соответствующих поправок "О ветеринарии", инициированных депутатами. К этому часу документ направлен в правительство для получения заключения правительства.

Жакупбаев также указал на нормы, заложенные в законе "О биологической безопасности". Эти нормы вступили в силу с 1 января текущего года.

В первую очередь речь идет о разделении системы оплаты труда ветврачей на три категории.

"Ветврачи первой категории, если будут зарабатывать примерно 250 тыс. тенге в месяц, то ветврачи второй и третьей категории (больше - ред.). (Но это при условии - ред.), что если он работает, если у него идентификация животных проводится своевременно, он прекрасно использует все информационные системы, которые у нас имеются, если есть благополучие в сельском округе, за которым он закреплен, то он повышает свою квалификацию. Обучается и идет в статуарный орган. Статуарный орган в виде экзамена у него принимает и если видят ,что у него уровень квалификации высокий, то он переходит на вторую ступень". Аскар Жакупбаев

Спикер также указал на то, что ветврачам, работающим с патогенными биологическими агентами 1 и 2 группы патогенности предусматривается доплата к заработной плате в размере 35% или 50%.



"Это с января текущего года. Для этих целей в уточнении дополнительно предусматривается 9,2 млрд тенге. Что также скажется на повышении заработной платы ветврачей... Сколько работает, столько и будет получать. Если он будет хорошо работать, он будет получать и миллион тенге. Нет ограничений. Если по нормативу он обслуживает 500 или 800 голов условных, если он хорошо работает, то можешь обслуживать больше, и получается в два -три раза рост заработной платы будет". Аскар Жакупбаев

Ранее глава МСХ Ербол Карашукеев сообщил, что на 1 апреля 2022 года в среднем по республике на 33,4% повышена заработная плата ветеринарных специалистов за счет повышения тарифов за выполнение госзаказа. До конца года планируется дальнейшее увеличение до 60%.

