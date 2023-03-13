Почему плохо работает программа "С дипломом в село", объяснили в МСХ

Представители МСХ на "круглом" столе в СЦК заявили, что программа "С дипломом в село" на местах плохо работает, и предложили как одну из мер упростить процедуру оформления подъемных в ее рамках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель управления по нормативному обеспечению в области ветеринарии Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Бибигуль Бекенова указала на проблемы в части реализации программы "С дипломом в село".

"Специалисты едут (в село. – Прим. ред.), но оттуда возвращаются, так как на местах работой не обеспечивают, инфраструктуры нет – детских садов, школ, про зарплату уже сказали. И приходится им возвращать стоимость гранта. Акиматам нужно работать – обеспечить работой, жильем, как и педагогов, врачей. Программа "С дипломом в село" очень плохо работает. Она стоит, практически мало идут. Программа не работает. Наверное, надо ее актуализировать". Бибигуль Бекенова

Спикер отметила, что деньги по программе выделяются, администратором является МНЭ, а реализовывают на местах акиматы.

"В общем плохо работает... Проблему решать нужно комплексно, не все (акиматы. – Прим. ред.) принимают на работу. В некоторых областях принимают хорошо, зовут, заранее дают заявки, а некоторые вообще не берут. Это мнение студентов-выпускников". Бибигуль Бекенова

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Аскар Жакупбаев



в свою очередь предложил упростить процедуры получения социальной помощи по данной программе.

"Нужно упрощение процедур. Очень много документов надо собирать, бегать, понятное же дело, если у него есть диплом, и он вчерашний выпускник, приехал в деревню, я думаю, что этого диплома и этого заявления должно быть достаточно, чтобы он своевременно и быстро получил те деньги, которые ему положены. Сбор документов для получения подъемных, соцподдержку". Аскар Жакупбаев

Ранее он рассказал о планах поднять статус ветврачей и ввести для них социальный пакет.



