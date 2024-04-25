Паводки в Казахстане: есть ли риски вспышки холеры и брюшного тифа

Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова 25 апреля рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в связи с паводками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что с начала паводков санэпидслужба перешла на усиленный режим работы. И в первую очередь все силы были направлены на профилактику инфекционных заболеваний, которые характерны для наводнений и паводков.

"Это заболевания, которые передаются фекально-оральным путем, то есть через грязные руки и водным путем передачи. Это острые кишечные инфекции: холера, брюшной тиф, гепатит А, то есть вся группа острых кишечных инфекций. Сегодня, в принципе, эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы не видим изменений по показателям в сравнении с прошлым годом", – сообщила главный госсанврач Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, специалисты исследовали более 10 тыс. проб как из централизованной, так и децентрализованной системы водоснабжения, питьевой воды и воды в реках.

"По результатам этих исследований нет опасности передачи и возникновения инфекции, связанной с водным путем передачи. Показатели питьевой воды, конечно, отличаются от речной воды. Однако результаты исследования речной воды не выходят за пределы предусмотренных гигиенических нормативов. Там не обнаружена патогенная микрофлора и не обнаружены вирусы. Показатели мутности и цвета выше нормы, но эти показатели не оказывают влияния на возникновение инфекционных заболеваний", – уточнила Айжан Есмагамбетова.

Отдельно вице-министр здравоохранения прокомментировала ситуацию по затопленным скотомогильникам и сибиреязвенным захоронениям.

"В принципе, как таковые сибиреязвенные захоронения и скотомогильники высоких рисков для нас не несут. Для сибиреязвенных заболеваний и скотомогильников характерны жесткие требования по захоронению – саркофаг, сжигание, поэтому больших рисков нет. Несмотря на это, по мере схода воды, мы совместно с ветеринарной службой отбираем пробы воды и грунта для исследований. По лабораторным исследованиям результаты отрицательные, не обнаружены никакие возбудители ни заболеваний животных, ни заболеваний животных и человека", – заявила главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Ранее в Управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что во время наводнений в регионе затопило восемь скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой. Однако после в Минсельхозе заявили, что по результатам лабораторных исследований возбудителя сибирской язвы в отобранных пробах почвы не выявили.