Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводки в Казахстане: есть ли риски вспышки холеры и брюшного тифа

Паводки в Казахстане: есть ли риски вспышки холеры и брюшного тифа , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 17:23 Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова 25 апреля рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в связи с паводками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что с начала паводков санэпидслужба перешла на усиленный режим работы. И в первую очередь все силы были направлены на профилактику инфекционных заболеваний, которые характерны для наводнений и паводков.

"Это заболевания, которые передаются фекально-оральным путем, то есть через грязные руки и водным путем передачи. Это острые кишечные инфекции: холера, брюшной тиф, гепатит А, то есть вся группа острых кишечных инфекций. Сегодня, в принципе, эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы не видим изменений по показателям в сравнении с прошлым годом", – сообщила главный госсанврач Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, специалисты исследовали более 10 тыс. проб как из централизованной, так и децентрализованной системы водоснабжения, питьевой воды и воды в реках.

"По результатам этих исследований нет опасности передачи и возникновения инфекции, связанной с водным путем передачи. Показатели питьевой воды, конечно, отличаются от речной воды. Однако результаты исследования речной воды не выходят за пределы предусмотренных гигиенических нормативов. Там не обнаружена патогенная микрофлора и не обнаружены вирусы. Показатели мутности и цвета выше нормы, но эти показатели не оказывают влияния на возникновение инфекционных заболеваний", – уточнила Айжан Есмагамбетова.

Отдельно вице-министр здравоохранения прокомментировала ситуацию по затопленным скотомогильникам и сибиреязвенным захоронениям.

"В принципе, как таковые сибиреязвенные захоронения и скотомогильники высоких рисков для нас не несут. Для сибиреязвенных заболеваний и скотомогильников характерны жесткие требования по захоронению – саркофаг, сжигание, поэтому больших рисков нет. Несмотря на это, по мере схода воды, мы совместно с ветеринарной службой отбираем пробы воды и грунта для исследований. По лабораторным исследованиям результаты отрицательные, не обнаружены никакие возбудители ни заболеваний животных, ни заболеваний животных и человека", – заявила главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Ранее в Управлении ветеринарии ЗКО сообщили, что во время наводнений в регионе затопило восемь скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой. Однако после в Минсельхозе заявили, что по результатам лабораторных исследований возбудителя сибирской язвы в отобранных пробах почвы не выявили.

Читайте также

Еще на одной улице Астаны из-за строительства LRT перекроют движение
Еще на одной улице Астаны из-за строительства LRT перекроют движение
Ашимбаев раскритиковал уровень производства собственных лекарств в Казахстане
Ашимбаев раскритиковал уровень производства собственных лекарств в Казахстане
Посевная кампания под угрозой в Казахстане из-за паводков, заявил сенатор
Посевная кампания под угрозой в Казахстане из-за паводков, заявил сенатор
Тамила Языкова
Есмагамбетова Айжан Минздрав РК Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Молния ударила в телебашню на Кок-Тобе в Алматы
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Мокрый снег, град и ливни ожидаются в Казахстане 25 апреля
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Правила по выплате пенсионных взносов изменятся с 1 июля 2024 года
Следствие по делу Бишимбаева окончено
Дело Бишимбаева: судебное следствие завершено
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: