В Польше экоактивисты приклеили себя к стенам офиса правящей партии

Активисты движения "Климатическая солидарность" приклеили себя к стенам офиса правящей партии Польши "Право и справедливость", сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Onet, в акции приняли участие 10 человек.

"Активисты вошли в здание офиса на улице Новогродской в Варшаве, где приклеили себя к стенам и приковали к радиатору отопления. Они требуют встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким, который до сих пор не ответил на адресованное ему открытое письмо", - говорится в публикации.

Отмечается, что обращение польскому премьеру было направлено 23 февраля. В нем активисты потребовали изменений в польской энергетической политике. В частности, они предлагают создать в каждом регионе общественный совет, который получит право частичного управления энергетическими компаниями с государственным участием. Таким образом, по их мнению, удастся добиться "гражданского надзора и свободы действий в постановке целей энергетических компаний".

К штаб-квартире "Право и справедливость" прибыли наряды полиции, правоохранители вывели активистов с территории. Однако они заявили о новой готовящейся акции протеста, которая намечена на 18 марта.

Ранее, 12 марта, полиция Нидерландов задержала порядка 700 участников экологического протеста, которые перекрыли крупную трассу между городами.