Протестующих экоактивистов задержали в Гааге

Полиция Нидерландов задержала порядка 700 участников экологического протеста, которые перекрыли крупную трассу между городами, сообщает Zakon.kz.

Участники движения "Восстание против вымирания" перекрыли одну из главных дорог Гааги, которая соединяет город с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Полицейские вынуждены были применить водометы после многочисленных призывов разойтись, сообщает ТАСС.

"Были задержаны порядка семи сотен человек", — сказано в коротком сообщении от местной полиции.

Протесты экологических активистов движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") посвящены призывам к властям: активисты требуют прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.

В Тель-Авиве участники митинга заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса. Марш протеста привел к столкновениям с полицией 9 марта. Участники акции выступили против экономической реформы в стране.