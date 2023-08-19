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Как худеть без вреда для здоровья

советы, врач Фото: pixabay
Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников дал ряд советов, которые позволят похудеть без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz.

В эфире программы "О самом главном" он отметил, что голодать не стоит. По его словам, отказ от еды может привести к проблемам со здоровьем, в частности к раздражительности, ухудшению памяти и нарушениям сна.

Специалист посоветовал тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, регулярно заниматься спортом и правильно питаться. В числе продуктов, которые следует включить в рацион, Мясников назвал овощи, фрукты, рыбу, курицу, индейку, орехи, чеснок и миндаль. Также он заявил, что следует ограничить употребление колбасы и других полуфабрикатов.

"Надо есть по чуть-чуть и не нарываться на голод, всегда завтракать. Как пошло чувство голода, хоть что-нибудь надо съесть, желательно, конечно, что-нибудь безвредное: сухофрукты, яблоко, морковку", – добавил он.

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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