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Саакашвили рассказал о своих планах помочь Зеленскому

экс-глава Грузии Фото: Facebook/Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что после освобождения рассчитывает заняться поддержкой главы Украины Владимира Зеленского.

Через Facebook он заявил, что пока находится в Грузии, он хочет помочь своей стране.

"Иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии", - предупредил бывший президент.

Михаила Саакашвили задержали осенью 2021 года, когда он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию.

В заключении его состояние здоровья ухудшилось. Украина неоднократно требовала отпустить экс-президента в Киев, поскольку он имеет и украинское гражданство.

В феврале Европарламент призвал Тбилиси освободить Саакашвили.

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Елена Беляева
Грузия Саакашвили Михаил Украина
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