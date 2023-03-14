В ЗКО 16 человек эвакуировали вертолетом

С села Коржын Каратюбинского района Западно-Казахстанской области вертолетом транспортировали 16 человек, из них 6 детей и 2 беременные женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, 13 марта во время облета паводковой обстановки по ЗКО на вертолете Ми-8 МЧС Казавиаспас, вблизи поселка Коржын Каратобинского района зафиксирован перелив талых вод через автомобильную дорогу местного значения значения поселок Каратобе поселок Коржын.

"Было принято решение посредством вертолета доставить в населенный пункт спасателей и плавсредства. При проведении вышеуказанных мероприятий 16 жителей поселка были доставлены в районный центр п. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области. Полет прошел благополучно по плану. На данный момент люди находятся у родственников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время поселок Коржын остался без транспортного сообщения, жилые дома не подтоплены, продукты и медикаменты имеются. Вода в реке Жасыбай проходит по своему руслу.

Ранее сообщалось, что в ЗКО талые воды разрушили дамбу.