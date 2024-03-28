В Каратобинском районе ЗКО от паводка спасают около 400 человек

27 марта село Коржын Каратобинского района Западно-Казахстанской области затопило талыми водами. Аким области Нариман Турегалиев вместе со спасателями МЧС РК посетил данный населенный пункт и взял на себя руководство спасательном процессом, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, глава региона встретился с сельским населением и сообщил, что им будет оказана помощь со стороны государства.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В результате стихийного бедствия пострадали несколько районов области. Принято решение о создании специальной комиссии по возмещению ущерба. В настоящий момент идет подсчет нанесенного ущерба. Со стороны государства будет оказана соответствующая помощь. Спасатели на вертолете доставят всех в райцентр Каратобе, в безопасное место", – сказал аким области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Специалистами Минобороны, спасателями МЧС ведется работа по перевозке около 400 жителей села на вертолете в районный центр.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В первую очередь были доставлены дети и женщины, люди с инвалидностью и с проблемами здоровья.

Как отметили в пресс-службе акимата региона, в работе по устранению паводков в Западно-Казахстанской области задействованы специалисты и силовые структуры, прибывшие из соседних областей.