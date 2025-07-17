Собственный космический корабль решили разработать в Индии

Министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх заявил о том, что страна планирует разработать собственный космический корабль, сообщает Zakon.kz.

Газета The Economic Times пишет, что таким образом он прокомментировал полет индийского космонавта Шубханшу Шуклы в рамках миссии Axiom-4 на ракете Falcon 9.

"Следующая миссия будет полностью собственной, разработанной в Индии с нуля. Индийские астронавты впервые отправятся в космос на индийском космическом корабле", – сказал Сингх.

По его словам, Индия работает над созданием собственной космической станции и открыта для проведения иностранных экспериментов и приема астронавтов. Он уточнил, что власти намерены запустить корабль уже через 10 лет.

Министр добавил, что участие индийского космонавта в полете на МКС дало колоссальный опыт и знания для будущих экспедиций.

Ранее сообщалось, что застрявшие на МКС космические туристы вернулись на Землю.